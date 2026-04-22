你以為只有塑膠袋裝熱食才有毒嗎？事實上，我們可能每天都在「吞塑膠」！家醫科醫師李思賢近日援引多項國際研究示警，微塑膠已滲透進人類的食衣住行，光是泡一杯茶就可能喝下百億顆微粒子；「無毒教母」譚敦慈更拋出震撼彈，直言大眾認知中較安全的「紙餐盒」，在盛裝高溫高油食物時，釋放的微塑膠量可能比「袋裝熱湯」更驚人，且這些微粒具備進入大腦的潛在風險。
⚠️ 震撼數據：日常 6 大微塑膠「攝取雷區」
家醫科醫師李思賢在社群平台分享，微塑膠早已不是單純的環境議題，而是切身的健康危機。以下整理 6 種民眾最常忽略的「吞塑膠」行為與其背後的驚人數據：
🟡 譚敦慈揭密：紙餐盒為什麼「比袋裝熱湯更毒」？
林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在節目中提醒，紙餐盒為了防油防水，內層塗有一層聚乙烯（PE）。當民眾裝盛剛起鍋的炸排骨、雞排等高溫且高油脂食物時，這層薄膜極易受損。她直言，若從微塑膠釋出的角度看，合格耐高溫的塑膠袋可能還相對安全。最令人擔憂的是，奈米級的微塑膠極小，一旦進入人體血液循環，極可能穿透屏障「進入大腦」，增加慢性發炎及神經退化疾病風險。
🟡 醫師李思賢：不只用吃的，「吸入」微塑膠更難防
李思賢醫師指出，穿著尼龍或聚酯纖維衣物時，纖維會因摩擦碎裂成極細微粒飄散在空氣中。根據研究，穿衣脫落的微纖維總量甚至是洗衣機釋出量的 3 倍。這些纖維飄浮在室內粉塵中被吸入肺部，同樣會造成身體負擔。醫師感嘆：「你沒辦法讓數字變成零，但你可以透過小動作讓它變小。」
🟡 降低暴露量！李思賢醫師的 5 大減塑建議
面對無孔不入的微塑料，李思賢醫師建議民眾在生活中實踐以下五點，有效降低身體負擔：
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家醫科醫師李思賢在社群平台分享，微塑膠早已不是單純的環境議題，而是切身的健康危機。以下整理 6 種民眾最常忽略的「吞塑膠」行為與其背後的驚人數據：
|日常行為
|驚人數據真相
|專家建議解方
|泡塑膠茶包
|某些材質遇熱釋放 116 億顆微塑膠。
|改用散裝茶葉或不鏽鋼濾網。
|塑膠盒微波
|微波 3 分鐘，每平方公分釋放 21 億顆奈米塑料。
|絕不進微波爐，改用玻璃、陶瓷容器。
|使用紙餐盒
|譚敦慈：內層 PE 塗層遇高溫油炸物，釋放量恐高於熱湯袋。
|買回後儘速轉裝至家中的瓷盤或玻璃碗。
|用塑膠砧板
|切菜刮痕累積，一年恐吞入 1,450 萬至 7,940 萬顆微粒。
|換成木頭或不鏽鋼砧板。
|喝手搖/瓶裝水
|手搖飲一年約吞 36 萬顆；瓶裝水微塑膠含量是自來水 3 倍。
|減少購買次數，改用自備不鏽鋼環保杯。
|穿合成纖維衣
|穿著 20 分鐘脫落 400 根微纖維，一年空氣中脫落量高達 9 億根。
|選擇天然材質（棉、麻），室內保持通風。
林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在節目中提醒，紙餐盒為了防油防水，內層塗有一層聚乙烯（PE）。當民眾裝盛剛起鍋的炸排骨、雞排等高溫且高油脂食物時，這層薄膜極易受損。她直言，若從微塑膠釋出的角度看，合格耐高溫的塑膠袋可能還相對安全。最令人擔憂的是，奈米級的微塑膠極小，一旦進入人體血液循環，極可能穿透屏障「進入大腦」，增加慢性發炎及神經退化疾病風險。
李思賢醫師指出，穿著尼龍或聚酯纖維衣物時，纖維會因摩擦碎裂成極細微粒飄散在空氣中。根據研究，穿衣脫落的微纖維總量甚至是洗衣機釋出量的 3 倍。這些纖維飄浮在室內粉塵中被吸入肺部，同樣會造成身體負擔。醫師感嘆：「你沒辦法讓數字變成零，但你可以透過小動作讓它變小。」
🟡 降低暴露量！李思賢醫師的 5 大減塑建議
面對無孔不入的微塑料，李思賢醫師建議民眾在生活中實踐以下五點，有效降低身體負擔：
- 改用棉布茶包或散茶： 避開塑膠網狀茶包，從源頭切斷百億微粒攝取。
- 塑膠容器不進微波爐： 即使標榜耐熱，高溫仍會加速微塑膠與奈米塑料釋放。
- 改用木製或不鏽鋼砧板： 避免塑膠砧板割痕產生的碎屑進入食物。
- 多選天然纖維衣物： 優先挑選棉、麻、羊毛等材質，減少合成纖維粉塵脫落。
- 家裡保持通風： 透過空氣流通，減少室內積聚的微細纖維與塑膠粉塵。