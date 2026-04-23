我是廣告 請繼續往下閱讀

▲製作人公開發文要徵上圍突出的女嘉賓，但卻沒撥預算且用字遣詞物化女性，被網友開罵。（圖／翻攝自Threads）

寶島文化電視台外景節目《寶島來七桃》尚未開播就發生爭議！近日製作人在Threads發文，表示想徵「身材姣好、上圍突出的女性」到摸乳巷和外景主持人互動，卻說沒編列預算也不是在物化女性。貼文一出立刻引起網友砲轟，認為製作人的要求就是在物化、戴有色眼鏡，最終該名製作人被罵到刪文。《NOWNEWS今日新聞》已詢問電視台此事，但尚未獲得回覆。《寶島來七桃》製作人在Threads發布徵人貼文，內容寫道：「我是某家全國頻道收視的電視台《寶島來七桃》外景行腳類節目製作人（先聲明節目產累積集數中尚未首播）最新一集，24號預計下午1點在彰化鹿港天后宮與老街的拍攝中，新增摸乳巷拍攝的一個綜藝橋段，因故臨時想要徵求身材姣好上圍突出的女性，和外景主持人互動、參與拍攝。」製作人還特意在貼文中強調：「只是一個梗，沒有物化女性喔」，並表示女嘉賓參與拍攝也不會有酬勞，因為這個部分沒編列預算，但是歡迎想透過電視節目增加曝光度的女生主動私訊。此文一出立刻引起網友討論，大家紛紛留言砲轟該名製作人，「一個梗、沒有物化女性，但找的是女性？」、「無酬勞是想要白嫖吧，真的有夠可惡」、「都2026了，居然還看得到這種文」、「這不是物化女性什麼才是？邏輯死亡」、「那你幹嘛不找一個男生掛兩顆水球啊？反而更有節目效果」。網友紛紛撻伐製作人的貼文，認為他就是想免費找到身材好的女嘉賓博眼球，製作人也因此被罵到刪文。《NOWNEWS今日新聞》已詢問電視台回應，但至截稿前未收到回覆，而此風波已讓這個尚未開播的節目蒙上一藏陰影。《寶島來七桃》主持人為蔡以真、林清國，兩人至今也未對此作出回應。