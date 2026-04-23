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▲「華泰瑞苑」宣告，與萬豪國際集團會員接軌，即日起正式加入 Marriott Bonvoy 萬豪旅享家。（圖／華泰瑞苑提供）

入住一晚即可獲1000點 連續入住兩晚有3000點

▲到華泰瑞苑「沐餐廳」或「MU LOUNGE」用餐（午餐、下午茶或晚餐），每位賓客皆可擇一享有生啤酒或軟性飲料乙杯。（圖／華泰瑞苑提供）

墾丁凱撒有「樂齡族」優惠 「花園客房」每晚5999元起

▲「墾丁凱撒大飯店」推出樂齡優惠。（圖／墾丁凱撒提供）

位於墾丁國家公園內的生態度假飯店「華泰瑞苑」宣告，與萬豪國際集團會員接軌，即日起正式加入 Marriott Bonvoy 萬豪旅享家，為南台灣首間加入萬豪體系的度假飯店。華泰瑞苑坐落於墾丁國家公園之中，背倚壯麗的大尖山，遠眺遼闊的大灣海景，飯店也緊鄰墾丁國家森林遊樂區與社頂自然公園等重要景點，加入萬豪體系後也推優惠，入住即贈萬豪點數1000點，並有抽獎活動，有機會抽中住宿券。華泰瑞苑提到，此次加入Marriott Bonvoy，除了能夠服務台灣廣大會員外，也有助於串聯全球會員網絡，吸引國際旅人來訪。透過會員制度導入，提高品牌能見度，還可帶動在地餐飲與體驗消費。Marriott Bonvoy 為萬豪國際旗下會員計畫，串聯全球飯店據點，會員可享專屬房價並累積點數兌換住宿。即日起旅人透過萬豪官方管道預訂華泰瑞苑，即享相應禮遇與積分點數，將單次住宿轉化為可持續累積的旅遊方式。為慶祝加入萬豪旅享家忠誠計劃系統，華泰瑞苑即日起至5月8日推出期間限定會員禮遇。凡透過萬豪官方管道預訂海景客房以上房型，入住一晚即可額外獲得1000點，連續入住兩晚（含）以上則可獲得3000點萬豪旅享家點數。此外，於館內「沐餐廳」或「MU LOUNGE」用餐（午餐、下午茶或晚餐），每位賓客皆可擇一享有生啤酒或軟性飲料一杯。配合此次加入 Marriott Bonvoy，華泰瑞苑同步推出「萬豪好友召集令」臉書活動。即日起至5月8日止，參與者只需追蹤官方粉絲專頁，於指定貼文留言「我的萬豪旅程起點在華泰瑞苑」，並標註一位好友及分享貼文，即有機會抽中「海景客房一泊二食住宿券」、「沐餐廳雙人晚間套餐」及「MU LOUNGE雙人定食」，共五名幸運得主，得獎名單將於5月12日公布。瞄準國旅初夏商機，凱撒飯店連鎖則是再度與台灣高鐵攜手合作，針對55歲以上「樂齡族」推出5月1日至6月30日「搭高鐵．凱撒樂齡遊好禮」年度專案，其中墾丁凱撒大飯店就針對60歲以上貴賓，推出「花園客房」每晚5999元起，贈送自助式晚餐2客、迎賓點心與飲料，平日續住第二晚可享含早餐3999元住房優惠價並加贈大廳酒吧手工麵包。