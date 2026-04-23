女星陳妍希昨（22）日被中國狗仔拍到坐輪椅出現在復健中心，外界才關注到她受傷開刀消息，陳妍希因健身跌倒，導致左腳跟腱（阿基里斯腱）斷裂，目前正在休養中。而陳妍希休息期間也不忘替自己維權，她去年低調提告抹黑她的陳曉粉絲，如今已獲得勝訴；《NOWNEWS今日新聞》本文將帶各位回顧這起掀起兩岸關注的離婚事件，包含陳曉疑似淨身出戶放棄11億財產、對陳妍希冷暴力等爭議。
📌本文摘要如下
陳妍希、陳曉官宣時間軸：從相愛到離婚
陳妍希、陳曉決裂主因：封鎖與冷暴力
陳妍希、陳曉財產分配：淨身出戶傳聞真相
陳妍希、陳曉兩人近況：事業重生與告黑粉維權
📌陳妍希、陳曉官宣時間軸：從相愛到離婚
兩人的情緣始於2013年拍攝電視劇《神鵰俠侶》時，陳妍希飾演小龍女，陳曉則是楊過，他們因此擦出愛火，並於2016年7月盛大結婚，同年底迎來兒子「小星星」。
但這段神仙眷侶的童話從2023年開始頻傳裂痕，2024年兩人更未公開同框，甚至陳妍希父親過世，陳曉也沒跟著她返台奔喪。最終在2025年2月18日，雙方正式透過工作室發布離婚聲明，宣布結束9年婚姻，並強調將共同撫養孩子。
📌陳妍希、陳曉決裂主因：封鎖與冷暴力
而這段婚姻決裂的主因，根據中國狗仔爆料，是陳曉先選擇對陳妍希冷暴力，他因拍戲關係與陳妍希分居，後來又直接封鎖陳妍希的聯絡方式，導致兩人需要透過第三個人才能溝通，陳妍希似乎長期處在冷暴力的情況下。
陳妍希在承認離婚前，也多次說過自己和陳曉個性相差太大，她喜歡熱鬧、喜歡旅遊，但陳曉除了拍戲就是待在家中休息，這點經常發生爭執。另外，網紅節目《彭友局》曾影射陳曉情緒暴躁、脾氣倔，會突然在前往機場的途中推門下車、鬧失蹤，這應該也是陳妍希受不了的原因。
📌陳妍希、陳曉財產分配：淨身出戶傳聞真相
陳妍希和陳曉作為公眾人物、知名演員，財產數字肯定也很可觀，離婚免不了要進行財產分配。據「中國第一狗仔」卓偉爆料，陳曉為了盡快跟陳妍希離婚，態度相當決絕，寧願將高達98%、約2.5億人民幣（約新台幣11.3億）的財產留給陳妍希，也要換取自由。
這個數字對普通人而言，是一輩子都賺不到的高額，但對家底深厚的陳曉來說，似乎只是小數目。他生於典型的書香門第，爺爺是中醫學校校長，父親在衛生部門任職，母親與姑姑皆是教書育人的老師，陳曉從小就沒為錢煩惱過，也因此造就他灑脫的性格，所以選擇把錢留給陳妍希，確實很像陳曉的作風。但陳妍希針對財產分配問題從未正面回應過，因此這些說法也都只是狗仔、外界臆測。
📌陳妍希、陳曉兩人近況：事業重生與告黑粉維權
➤陳妍希重返螢幕、強勢維權：她針對長期誹謗她的陳曉粉絲（黑粉）提告，勝訴結果在去年12月出爐，法院判決黑粉的行為構成侵權，因此需公開向陳妍希道歉並賠償4萬元人民幣（約新台幣18萬元）。黑粉不滿再提上訴，但遭到駁回，律師因此在今年4月20日向法院申請強制執行，陳妍希則表示所得賠償金會捐出去做公益。
陳妍希去年主演的電視劇《狙擊蝴蝶》播出後也收穫好評，她飾演的女主角岑矜正是遭丈夫背叛而離婚的獨立女性，與她本人的真實經歷頗為貼合。而42歲的陳妍希也被稱讚保養得相當凍齡，與小19歲的男主角周柯宇談起戀愛絲毫不違和，離婚後狀態回春。
➤陳曉保持沉默、投入拍戲：相較陳妍希大動作提告黑粉，陳曉自官宣離婚後，始終對婚姻問題保持沈默，專注將精力投注在作品中。他主演的古裝劇《大生意人》去年11月播出，被譽為「商戰劇天花板」，更獲得了「2025微博高分陸劇榜」冠軍，目前待播、拍攝中的新劇包含《雲襄傳之將進酒》、《隱瞞之事》、《秦謎》。
陳妍希 Michelle Chen 小檔案
本名：陳玫璇
出生地：台灣台北市
生日：1983年5月31日
現年：42歲
學歷：美國南加州大學（USC）行銷學系
代表作品：
電影：《聽說》（入圍金馬新人）、《那些年，我們一起追的女孩》（獲封國民女神、入圍金馬影后）
電視劇： 《神鵰俠侶》（飾演小龍女）、《溫暖的，甜蜜的》、《狙擊蝴蝶》
封號： 國民女神、馬尾女神、小龍包（因小龍女造型被暱稱）
陳曉 Chen Xiao 小檔案
出生地：中國安徽省合肥市
生日：1987年7月5日
現年：38歲
學歷：中央戲劇學院表演系本科
代表作品：
古裝劇：《陸貞傳奇》（成名作）、《神鵰俠侶》、《夢華錄》（與劉亦菲合作，創下事業新高峰）、《雲襄傳》、《那年花開月正圓》、《塵封十三載》、《人生之路》、《大生意人》
電影：《狄仁傑之通天帝國》、《宮鎖沈香》、《建軍大業》
封號： 古裝男神、劇拋臉（形容演技好，演什麼像什麼）、內娛神顏
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陳妍希、陳曉官宣時間軸：從相愛到離婚
陳妍希、陳曉決裂主因：封鎖與冷暴力
陳妍希、陳曉財產分配：淨身出戶傳聞真相
陳妍希、陳曉兩人近況：事業重生與告黑粉維權
📌陳妍希、陳曉官宣時間軸：從相愛到離婚
兩人的情緣始於2013年拍攝電視劇《神鵰俠侶》時，陳妍希飾演小龍女，陳曉則是楊過，他們因此擦出愛火，並於2016年7月盛大結婚，同年底迎來兒子「小星星」。
但這段神仙眷侶的童話從2023年開始頻傳裂痕，2024年兩人更未公開同框，甚至陳妍希父親過世，陳曉也沒跟著她返台奔喪。最終在2025年2月18日，雙方正式透過工作室發布離婚聲明，宣布結束9年婚姻，並強調將共同撫養孩子。
而這段婚姻決裂的主因，根據中國狗仔爆料，是陳曉先選擇對陳妍希冷暴力，他因拍戲關係與陳妍希分居，後來又直接封鎖陳妍希的聯絡方式，導致兩人需要透過第三個人才能溝通，陳妍希似乎長期處在冷暴力的情況下。
陳妍希在承認離婚前，也多次說過自己和陳曉個性相差太大，她喜歡熱鬧、喜歡旅遊，但陳曉除了拍戲就是待在家中休息，這點經常發生爭執。另外，網紅節目《彭友局》曾影射陳曉情緒暴躁、脾氣倔，會突然在前往機場的途中推門下車、鬧失蹤，這應該也是陳妍希受不了的原因。
📌陳妍希、陳曉財產分配：淨身出戶傳聞真相
陳妍希和陳曉作為公眾人物、知名演員，財產數字肯定也很可觀，離婚免不了要進行財產分配。據「中國第一狗仔」卓偉爆料，陳曉為了盡快跟陳妍希離婚，態度相當決絕，寧願將高達98%、約2.5億人民幣（約新台幣11.3億）的財產留給陳妍希，也要換取自由。
這個數字對普通人而言，是一輩子都賺不到的高額，但對家底深厚的陳曉來說，似乎只是小數目。他生於典型的書香門第，爺爺是中醫學校校長，父親在衛生部門任職，母親與姑姑皆是教書育人的老師，陳曉從小就沒為錢煩惱過，也因此造就他灑脫的性格，所以選擇把錢留給陳妍希，確實很像陳曉的作風。但陳妍希針對財產分配問題從未正面回應過，因此這些說法也都只是狗仔、外界臆測。
➤陳妍希重返螢幕、強勢維權：她針對長期誹謗她的陳曉粉絲（黑粉）提告，勝訴結果在去年12月出爐，法院判決黑粉的行為構成侵權，因此需公開向陳妍希道歉並賠償4萬元人民幣（約新台幣18萬元）。黑粉不滿再提上訴，但遭到駁回，律師因此在今年4月20日向法院申請強制執行，陳妍希則表示所得賠償金會捐出去做公益。
陳妍希去年主演的電視劇《狙擊蝴蝶》播出後也收穫好評，她飾演的女主角岑矜正是遭丈夫背叛而離婚的獨立女性，與她本人的真實經歷頗為貼合。而42歲的陳妍希也被稱讚保養得相當凍齡，與小19歲的男主角周柯宇談起戀愛絲毫不違和，離婚後狀態回春。
➤陳曉保持沉默、投入拍戲：相較陳妍希大動作提告黑粉，陳曉自官宣離婚後，始終對婚姻問題保持沈默，專注將精力投注在作品中。他主演的古裝劇《大生意人》去年11月播出，被譽為「商戰劇天花板」，更獲得了「2025微博高分陸劇榜」冠軍，目前待播、拍攝中的新劇包含《雲襄傳之將進酒》、《隱瞞之事》、《秦謎》。
本名：陳玫璇
出生地：台灣台北市
生日：1983年5月31日
現年：42歲
學歷：美國南加州大學（USC）行銷學系
代表作品：
電影：《聽說》（入圍金馬新人）、《那些年，我們一起追的女孩》（獲封國民女神、入圍金馬影后）
電視劇： 《神鵰俠侶》（飾演小龍女）、《溫暖的，甜蜜的》、《狙擊蝴蝶》
封號： 國民女神、馬尾女神、小龍包（因小龍女造型被暱稱）
陳曉 Chen Xiao 小檔案
出生地：中國安徽省合肥市
生日：1987年7月5日
現年：38歲
學歷：中央戲劇學院表演系本科
代表作品：
古裝劇：《陸貞傳奇》（成名作）、《神鵰俠侶》、《夢華錄》（與劉亦菲合作，創下事業新高峰）、《雲襄傳》、《那年花開月正圓》、《塵封十三載》、《人生之路》、《大生意人》
電影：《狄仁傑之通天帝國》、《宮鎖沈香》、《建軍大業》
封號： 古裝男神、劇拋臉（形容演技好，演什麼像什麼）、內娛神顏