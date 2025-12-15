我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳妍希咬周柯宇嘴唇。（圖／翻攝自Netflix）

陳妍希太會了！她在陸劇《狙擊蝴蝶》中和小19歲周柯宇戀愛，最新一集中兩人將多年前誤會解開，陳妍希直球倒追，「我們重新在一起吧！」低頭吻了一下周柯宇，而周柯宇則是捧住陳妍希的臉狂親，沒想到陳妍希咬了他的嘴唇一下，把他給逗笑，畫面甜到不行。《狙擊蝴蝶》最新一集中，陳妍希終於面對自己的真實想法，即便當初為了趕周柯宇出國留學而忍痛提分手，但至今仍忘不了他，她也對周柯宇坦白，「我們重新在一起吧，我喜歡你。」把周柯宇嚇得一愣一愣，而他從頭到尾，都只喜歡陳妍希一人，忍不住捧著她的臉狂親，陳妍希展現「姐姐力」，咬了他嘴唇一下，畫面簡直不要太甜。事實上在陳妍希和周柯宇為了留學一事鬧分手時，大批劇迷不買單，編劇徐一天也在微博分享，「分開是為了更好的重逢。」姐弟戀的題材總是圍繞著年齡差距，但這次團隊不想強調年齡焦慮，而是心智成熟度，與權力不對等的落差，還說希望劇迷不要罵演員，罵編劇就好。陳妍希在《狙擊蝴蝶》中飾演「岑矜」，和父母資助的偏鄉學生李霧（周柯宇 飾）談戀愛，後來因為周柯宇為了她放棄出國的機會意見分歧，年紀還小的周柯宇認為出國2年，就跟分開了沒區別，他希望時時刻刻能在一起，但陳妍希則認為，出國留學只是異地戀，並不代表分手，兩人想法僵持不下，即便周柯宇說自己有規劃，但陳妍希也不願意相信他所謂的規劃，最後陳妍希忍痛提分手。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。