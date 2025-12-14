我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《狙擊蝴蝶》原本不被看好，劇組人員透露黃天仁改過之後救了劇本。（圖／翻攝自微博）

▲陳妍希、周柯宇（右）看不出差19歲。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

42歲陳妍希和陳曉離婚後，近來靠著甜寵劇《狙擊蝴蝶》翻紅，和她組CP的周柯宇實際年齡小她19歲，被部分觀眾說是母子戀，一開始並不被看好，是《想見你》導演黃天仁花了3天時間把時間線打碎，用今昔交錯的手法拍攝，讓一部原本很平庸的劇變成神劇。《狙擊蝴蝶》改編自七寶蘇創作的同名小說，2024年6月開拍，前期不被外界看好，但現在播出後爆紅，有工作人員在微博揭露，當初拿到劇本時，全劇組都覺得太普通，拍出來準備仆街。沒想到開拍前6天，台灣導演黃天仁和他的團隊，花了3天時間修改劇本，本來以為只是小改，結果竟然是將男女主角2016年到2024年的時間線打碎，用今昔交錯的手法拍攝，雖然過程中很常出現「為什麼要這樣做」的想法，但現在看到效果，讓眾人大喊，「值得！感謝拯救平庸劇本，我的老師黃天仁。」黃天仁是台灣知名導演，執導過的電視劇有《想見你》、《在暴雪時分》、《荼蘼》、《稍息立正我愛你》、《只為遇見你》等。周柯宇在劇中飾演的李霧，是陳妍希爸媽資助的偏鄉小孩，因緣際會下被陳妍希帶回城市讀書，也對這個姐姐產生愛意，經歷出國讀書、互相誤解，出社會之後的周柯宇撇掉過往的羞澀，對陳妍希直球進攻，有網友統計兩人在前6集就親了18次，甜蜜指數破表。《狙擊蝴蝶》播出後攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。官方幕後花絮中也釋出，周柯宇在排戲時，只要靠近陳妍希就害羞到不行，導演教他要使壞的感覺，陳妍希笑喊，「弟弟現在哪能想使壞，只想保命好嗎！」該劇自12月4日播出後，一星期就在騰訊視頻熱度達到26000（大熱劇的平均熱度是28000）；在豆瓣電視劇熱度排行暫居第二名，貓眼、百度、微信指數都是斷層級第一，抖音播放量破8億，被說是A級劇播出S+效果（小成本爆款）。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。