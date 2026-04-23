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阿璞、蔡黃汝罕見同框 節目互動閃瞎網

▲兩人在節目中靠得非常近，甜蜜互動閃瞎眾人，連小編都不禁表示「怎麼有幾張照片大曝光」。（圖／飢餓遊戲IG＠hunger.games.ctvshow）

穩交阿璞逾10年 蔡黃汝出演八三夭新歌MV

樂團八三夭主唱阿璞與蔡黃汝（豆花妹）穩定交往超過10年，平時低調的兩人，鮮少公開同台，近日八三夭現身節目《飢餓遊戲》，阿璞與主持人之一的蔡黃汝罕見同框，兩人互動瞬間引發粉絲熱議，直呼「好期待看到阿璞害羞一整集」、「戴墨鏡看整集」、「期待播出」、「終於等到了！期待播出」。八三夭即將在8/15、8/16於台北小巨蛋舉辦演唱會，近日團體上節目宣傳，《飢餓遊戲》昨（22）日在官方社群上PO出錄影花絮照，寫道：「哇～今天的來賓是重量級天團！八三夭！真的太太太太太太驚喜了。」阿璞與蔡黃汝交往10年罕見在節目上合體，只見兩人雖然不同隊，但仍有不少互動，其中一張照片更拍到他們靠得非常近，阿璞看似在畫畫，而蔡黃汝則在一旁觀看，連節目小編都不禁表示「怎麼有幾張照片大曝光」，甜蜜模樣閃瞎眾人。事實上，蔡黃汝日前才替八三夭的新歌〈你就是我無可替代〉拍攝MV，影片曝光後引發粉絲熱議。如今小倆口終於在節目中合體，也讓網友期待直呼：「萬眾矚目欸」、「終於等到這一天 56很常在節目上提到他們」、「花花一定會被鬧」、「仁甫：笑果就交給我了」、「竟然！好期待播出」。蔡黃汝、阿璞在早在2014年就擦出火花，至今已交往超過10年，兩人一路走來感情穩定，始終低調保護感情。蔡黃汝曾表示，兩人都擔心若是感情變卦會被外界看笑話，所以即使外界好奇，她多數也只會淡淡帶過。蔡黃汝與阿璞雖不愛高調放閃，卻總以行動默默支持對方，像是2022年阿璞在高雄巨蛋開唱時，蔡黃汝就悄悄現身應援，甚至出演八三夭新歌MV。