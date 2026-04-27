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台南車站周邊正迎來全面蛻變－鐵路地下化年底通車、站前圓環已拆除改道、逾6公里綠園道即將動工，市府亦啟動車站區都市計畫變更對外招商。信義房屋專家認為，長期而言可望成為北門路商圈復甦的關鍵契機。3月份，台南站前圓環已走入歷史，改為可雙向行駛的U型道路，台南市府也宣布，配合年底鐵路地下化通車，開始辦理台南站區都市計畫變更，將調整為「車站專用區」以利未來招商，強化文化、商業、休閒與交通樞紐機能；至於綠園道部分，隨著鐵路消失，原軌道將改為全長超過6公里的都市綠廊及高架自行車道，目前也正在設計階段，有望今年底動工。信義房屋台南民生店協理張榮指出，配合鐵路地下化、台南車站週邊的翻新工作，因為都需要工程時間，預估短期內對周邊商圈的帶動效果不顯著。其中，台南車站前站是北門路，後站則是成功大學，相較後站會有師生人潮，前站北門路一帶，近期還是很多人觀察到許多店面掛上招租招牌，顯示商圈確實缺乏人流支撐，不過，當綠園道、自行車道完工，預估可以帶來更多人潮，對於舊商圈發展勢必會有帶動效果，值得期待。至於住宅產品部分，張榮表示，前後站住宅產品相對少，前站比較知名的「太子LV」社區，屋齡約20年，以套房及兩房產品為主，近期成交單價有4字頭行情；後站育樂街上「四維新城」則是電梯國宅，屋齡約24~25年，近期成交單價約落在3字頭，這樣的行情水準顯示車站附近的住宅供給量少，價格仍有穩定支撐，無論是自住、置產皆宜；唯中西區素地本就不多，即使未來鐵路地下化及相關建設完工，能夠再釋出的土地也不會太多，僅部分國有地若有釋出，或者之前市政府曾推動過的車站西南側標準檢驗局後方區域實施都市更新，有可能提升住宅供給量。