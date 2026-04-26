台中市民期盼的「物調券」活動又來了！將於今（26）日登場，台中市政府經濟發展局表示，此次市府集結24大商圈，共計373家店家同步推出最低6折、買就送及專屬組合優惠，讓民眾「用100元換200元」之外，又再享加碼好康，例如可兌換原價250元的生魚片等。《NOWNEWS今日新聞》整理發放地點、使用地點與規則，還有加碼優惠等資訊一次看。
🟡2026年「台中物調券」兌換活動一覽：
📍發放時間：4月26日（日）～4月28日（二）視各場域營業時間調整
📍使用時間：4月26日（日）～5月3日（日）。
📍券張數量：共計發放35萬份物調券，票券價值達7000萬元。民眾可於使用期間內，至物調券上所示之場域使用購買產品。
🟡2026年「台中物調券」發放規則及兌換須知：
一、每份200元，等同現金使用，使用不找零，僅限原發放場域消費，不可跨場域使用。
二、每人每場域限兌換2份，兌換請自備百元鈔，數量有限，發完為止。
三、應於期限內使用，逾期或損毀，恕不退換(費)。
四、因應各場域營業時間不同，發放時間亦不盡相同，詳細資訊應以本局公告或各場域粉絲專頁發佈為準。
🟡2026年「台中物調券」物調券發放活動地點：
29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家，詳細名單可參考官網訊息。
🟡2026年「台中物調券」物調券使用地點：
包含38處公有零售市場(以攤位數15攤以上之市場，或具小型規模之市場為主)、2處公有委外市場、5處民有市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及1處特色聚落。
🟡2026年「台中物調券」加碼推優惠：
經發局指出，「一中商圈」集結流行美食與潮流商品，此次優惠內容相當吸睛，如「萊澤金虎制茶」消費即送60元招牌飲品、參加知名綜藝節目《夜市王》的「一中豐仁冰」加贈冰淇淋球、「一中街蛋包雞」送50元薯條、「盧の堡半月燒餡餅一中直營店」贈送半月燒、「禎禎花園」全店9折及「襪盛」買7雙送1雙等。
而建國市場為台中指標性大型市場，此次優惠最受矚目，包括利輝鮮魚行推出原價250元生魚片只要1張物調券；華哥水產魷魚2隻原價240元也只要1張物調券；岱丸日火鍋料160元優惠價150元。
經發局說明，「美術園道商圈」主打異國美食體驗，「布達拉西藏館」使用物調券消費即贈印度烤餅，「敘禾燒肉」再享9折優惠，並結合生活市集活動，讓民眾一次享受餐飲、藝文與購物體驗；「東海藝術街商圈」則以人情味取勝，33年老店「艾凡里咖啡」推出物調券5張送1張優惠，「阿蘭貝爾」牛排館更推出10張送1張、20張送3張、最高30張送6張優惠，吸引民眾深度走訪在地商圈。詳細優惠訊可參考官網發佈訊息。
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📍發放時間：4月26日（日）～4月28日（二）視各場域營業時間調整
📍使用時間：4月26日（日）～5月3日（日）。
📍券張數量：共計發放35萬份物調券，票券價值達7000萬元。民眾可於使用期間內，至物調券上所示之場域使用購買產品。
🟡2026年「台中物調券」發放規則及兌換須知：
一、每份200元，等同現金使用，使用不找零，僅限原發放場域消費，不可跨場域使用。
二、每人每場域限兌換2份，兌換請自備百元鈔，數量有限，發完為止。
三、應於期限內使用，逾期或損毀，恕不退換(費)。
四、因應各場域營業時間不同，發放時間亦不盡相同，詳細資訊應以本局公告或各場域粉絲專頁發佈為準。
🟡2026年「台中物調券」物調券發放活動地點：
29處公有市場、5處民有市場、2處委外市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及位於光復新村之1處特色聚落，以及臺中市產業故事館發展協會所屬會員店家22家，詳細名單可參考官網訊息。
包含38處公有零售市場(以攤位數15攤以上之市場，或具小型規模之市場為主)、2處公有委外市場、5處民有市場、5處民營市場、19處攤販集中區、24處商圈及1處特色聚落。
🟡2026年「台中物調券」加碼推優惠：
經發局指出，「一中商圈」集結流行美食與潮流商品，此次優惠內容相當吸睛，如「萊澤金虎制茶」消費即送60元招牌飲品、參加知名綜藝節目《夜市王》的「一中豐仁冰」加贈冰淇淋球、「一中街蛋包雞」送50元薯條、「盧の堡半月燒餡餅一中直營店」贈送半月燒、「禎禎花園」全店9折及「襪盛」買7雙送1雙等。
而建國市場為台中指標性大型市場，此次優惠最受矚目，包括利輝鮮魚行推出原價250元生魚片只要1張物調券；華哥水產魷魚2隻原價240元也只要1張物調券；岱丸日火鍋料160元優惠價150元。
經發局說明，「美術園道商圈」主打異國美食體驗，「布達拉西藏館」使用物調券消費即贈印度烤餅，「敘禾燒肉」再享9折優惠，並結合生活市集活動，讓民眾一次享受餐飲、藝文與購物體驗；「東海藝術街商圈」則以人情味取勝，33年老店「艾凡里咖啡」推出物調券5張送1張優惠，「阿蘭貝爾」牛排館更推出10張送1張、20張送3張、最高30張送6張優惠，吸引民眾深度走訪在地商圈。詳細優惠訊可參考官網發佈訊息。