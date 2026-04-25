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▲周蕙（如圖）今晚在台北小巨蛋開唱，登上月亮舞台裝置時，因訊號干擾，舞台一度降不下來，所幸後來順利降落，她幽默表示，下次還是跟動力火車借車好了。（圖／寬宏藝術提供）



美聲天后周蕙出道27年，今（25）日晚間首度進攻台北小巨蛋舉辦演唱會，開場連飆9首歌，中場突然發生「受困半空」的意外插曲。當周蕙坐上夢幻的月亮造型吊台升空後，唱完〈不想讓你知道〉後，竟因現場訊號干擾導致裝置一度無法降下，她處變不驚地表示：「沒關係，一切都是最好的安排。」接著唱下一首歌〈事到如今〉，舞台才慢慢降下來，下來後她幽默表示：「我登陸月球失敗！」演唱會中段，周蕙登上月亮造型吊台，隨旋律緩緩升空環場，她幽默自嘲是「周蕙登月」。但是代表作〈不想讓你知道〉唱完後，吊台竟因訊號干擾突然卡在半空中。面對舞台意外，周蕙絲毫沒有慌亂，反而淡定安撫全場：「沒關係，一切都是最好的安排。」隨後在懸空的月亮上加碼獻唱下一首歌〈事到如今〉，直到裝置恢復運作才順利降落。平安降落後，周蕙忍不住開啟幽默模式自嘲：「我登陸月球失敗了！」 她向觀眾解釋，原本這套裝置會一路帶領她到二、三樓與觀眾近距離互動，沒想到發生斷訊。為了補償歌迷，她隨即決定用步行的方式親自走向觀眾席。她表示，原本彩排時都一切正常，「還是可以再開一場？我下次不要登陸月球了，」逗得全場大笑。這場攻蛋之路考驗重重，除了吊台意外，周蕙在換上水藍色禮服化身「淚之女王」演唱〈寂寞城市〉時，因快速換裝，禮服後面有個扣子沒扣到，導致她行走時不斷踩到裙擺、險些絆倒。她巧妙地趁著音樂和音樂之間的空檔，就近請Keyboard手在演奏間幫忙調整，隨後她也幽默地對粉絲表示：「我回來了！要謝謝Keyboard手幫忙」除了驚險插曲，演唱會也有溫情時刻。周蕙感性談及出道10年時，曾因合約糾紛被迫消失長達5年，「那段期間我知道有很多朋友在等我，我也真的回來了。就像你們每個人都守約而來，這是我內心的獨白。」她以一曲〈守約〉送給在場萬名粉絲，激動表示：「很謝謝你們陪我度過這個特別的夜晚，現場的1萬人，我覺得都是真愛。」現場除了台灣粉絲，更有大批新加坡、香港歌迷組團跨海支持，加上大批台灣觀眾，粉絲們都來赴約了。