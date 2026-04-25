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▲龍千玉（如圖）出道48年，今晚首度開個人演唱會，開場她頂著「龍飛鳳舞」造型，披掛千根羽毛與手工蕾紗大蓬裙重磅亮相，這套戰袍重達30公斤。（圖／豪記唱片提供）

▲龍千玉（如圖）今晚首度開個人演唱會，服裝造型華麗，還有堅強的演唱實力。（圖／豪記唱片提供）

情歌天后龍千玉入行48年，今晚終於迎來人生第一場大型個唱。今（25）日晚間龍千玉在台中中興大學惠蓀堂舉辦《男人情女人心演唱會》。現場4千個座位座無虛席，更有星馬、日美等世界各地鐵粉組團朝聖。然而開唱前夕卻傳出意外插曲，原定對唱嘉賓袁小迪因喉嚨手術無法出席，改由龍千玉師弟、「芒果歌王」楊哲緊急救火上陣。原本眾所期待的「最佳對唱 CP」袁小迪，日前因喉嚨息肉手術開刀，醫生交代必須靜養禁聲，確定無法參與這場盛會。袁小迪雖遺憾缺席，但仍貼心送上花籃祝賀，承諾康復後第一時間要報名當龍姐加場的嘉賓。對此，龍千玉感到不捨表示：「事事多變，我們要學會接變化球，從容地面對變化。」而緊急上陣救火的師弟楊哲，在安可橋段與龍千玉合唱經典金曲〈男人情女人心〉，兩人歌聲契合，現場氣氛嗨到最高點。為了人生第一場個唱，龍千玉可謂拚了命！開場她頂著「龍飛鳳舞」造型，披掛千根羽毛與手工蕾紗大蓬裙重磅亮相。這套戰袍重達30公斤，龍千玉笑說：「還好這段時間我勤於健身，才能撐住這重量級的視覺效果。」製作團隊耗資200萬，為她打造12套風格迥異的造型，包括湛藍海浪裝、創意和服以及令全場驚艷的白色婚紗。為了應付快速換裝，後台出動6組人馬嚴陣以待，甚至安排在舞台上進行瞬間更衣，視覺效果震撼。龍千玉在圈內的極佳人緣也反映在座客名單上，豪記唱片師弟妹張秀卿、陳隨意、謝宜君等幾乎全體出動，蔡秋鳳、周雅芳、蔡義德也都在台下相挺。演唱會內容更安排了致敬單元，龍千玉換上黃色西裝套裝與禮帽，重現提攜她出道的貴人鳳飛飛經典作〈好好愛我〉等組曲，感念之情讓她當場淚灑舞台。此外，親弟弟江志豐與妹妹江志美也聯袂登台，姊弟妹三人同台飆歌，場面溫馨。龍千玉在演唱到思念亡父與恩師張錦華的橋段時，一度哽咽表示：「今晚最擔心的就是淚水不受控，內心有太多的感謝。」演唱會最後在〈祝你馬到成功〉的歡樂氣氛下，龍千玉驚喜送出100個獨一無二的限量抱枕，感謝粉絲48年來的相伴。龍千玉表示，這場演唱會如同一場時光列車，帶著她與歌迷重溫美好。在粉絲不絕於耳的尖叫與掌聲中，情歌天后的首場個唱宣告圓滿成功，完美達陣。