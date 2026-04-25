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▲周蕙是絕佳唱將，高音區域依舊能維持甜美的音色，全程聽下來，粉絲並沒察覺她的聲帶出狀況，直到她主動和粉絲說明。（圖／記者林柏年攝影）

▲周蕙今日首登台北小巨蛋，這是她出道27年的里程碑，她非常樂在其中、享受舞台。（圖／記者林柏年攝影）

美聲天后周蕙出道27年，今（25）日晚間終於圓夢站上台北小巨蛋，但就在演唱會接近尾聲、全場沉浸在感動氛圍時，周蕙卻無預警在舞台上爆哭，揭露自己正忍受著「聲帶水腫與萎縮」的病痛，全場是靠著醫生開藥、施打類固醇才硬撐過來的，一番抗病告白令全場萬名歌迷心碎落淚，她對粉絲表示，會後會積極治療，不知道能不能痊癒，但只要能唱，她和粉絲相約下次見。周蕙在最後與觀眾談話時，情緒徹底崩潰。她透露，在生日期間得了一場重感冒，原以為只是小病，沒想到唱了一場表演後隔天竟然完全失聲。回到台北求助聲音專科後，檢查結果令她震驚，不僅聲帶嚴重水腫，更被醫師發現聲帶正在萎縮中。當時距離小巨蛋首演僅剩3週，周蕙表示：「醫生問我演唱會是什麼時候？我說4月25日。我們只能快速地用類固醇治療我的聲帶，今天醫生也是讓我用藥撐完這場演唱會。」她坦言，在治療過程中內心充滿恐懼，甚至不知道這會不會是她最後一次站在舞台上唱歌。儘管聲帶出狀況，周蕙今晚唱歌依然很有爆發力，甚至挑戰了搖滾曲風。她對歌迷說：「改變是擴大舒適圈，我希望我們都有說走就走的勇氣。」回首27年音樂路，周蕙坦言這十幾年來經歷高山低谷，曾無數次想要放棄，「如果不是有這麼多的愛，我根本走不到這裡。這一路上，我的歌聲就是我寫給大家最長的情書。」提到演唱會名稱《好想好好愛周蕙》，她哽咽解釋，這句話從她口中說出來，就是「愛自己」的意思，「因為我知道，唯有愛自己，那些愛我的人才會放心。」面對未來的歌唱生涯，周蕙在舞台上向萬名歌迷許下承諾：「演唱會結束後我會積極治療，我不知道能不能治好，但我會努力。如果治好了，我一定會再唱給大家聽，希望我們下次還可以再見。」演唱會最後在粉絲大合唱周蕙代表作〈約定〉中劃下句點。