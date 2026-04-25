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第十六屆東亞行政法國際研討會由東亞行政法學會、台灣行政法學會、日本行政法學會及韓國行政法學會共同主辦，這巧次研討會主題圍繞氣候訴訟及行政計畫，邀集台日韓三國共180多名學者專家共同研討。開幕致辭時，台灣行政法學會理事長陳春生強調，東亞行政法學會對於東亞法制發展的重要引領功能。這次研討會獲得環境部、臺中市政府、臺北市政府、台灣綜合研究院及眾多企業等協助下，於臺中市金典酒店舉行。環境部謝燕儒政次介紹台灣政府溫室氣體減碳的努力及法制成果，以及臺中市政府鄭照新副市長代表市長盧秀燕歡迎三國學者來到臺中市，同時說明近年來積極抗暖化及推動巨蛋館場、七條捷運路線的推動成效。首先第一個主題氣候訴訟，著眼於氣候變遷愈來愈嚴重及頻繁後，政府必須回應民眾在減緩、調適及損失、損害回復的強烈要求。台日韓民眾、非政府團體除了採取政治遊說、社會抗爭等手段後，也出現嘗試向行政法院或民事法院提告政府或企業未積極減碳，甚至是擴大碳排的政策或措施，要求其改弦易轍。台灣紀和均副教授、韓國金泰昊責任研究官、日本島村健教授分別介紹三國氣候訴訟及氣候行政法的最新趨勢及架構，尤其是公民在氣候變遷政策的積極定位其次第二個主題行政計畫，涉及到行政機關如何主動規劃國家發展，特別是都市計畫、文資保護、高科技產業成長。台灣林明鏘教授、日本西田信介教授及韓國房東熙副教授均就台日韓行政計畫法制結構，提出完整的說明，同時認為行政計畫法制的健全，須建構更明確性的行政機關政策規劃空間，引進正當法律程序，使多元聲音更早被行政機關聽到，減少行政計畫事後違法的可能性。閉幕式時陳春生、日本理事長本多龍夫理事長及韓國理事長李元雨理事長分別發表參與感言，更邀請國立中興大學詹富智校長以合作夥伴的身分致辭，介紹中興大學在AI領域的創新進步；這次會議有助於東亞三國學者的彼此交流，並且進一步讓與會學者認識到台中市的熱情及新興發展，又一次成為台灣行政法學會及地方政府良好合作的新例子。本多龍夫也宣布日本行政法學會獲得第十七屆東亞行政法國際研討會的主辦機會，邀約現場學者兩年後在日本相聚。