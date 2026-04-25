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AI浪潮帶起強勁需求，在此之下，也掀起一陣全球股市版圖的劇烈大洗牌，台灣股市目前市值接近4.3兆美元，本月已超越歐洲最大市場英國，目前市值也正逼近加拿大，其中，神山台積電本週市值先後超越Meta和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），成為全球市值第七大公司，可見其台灣財富之強勁。彭博匯整的數據顯示，台灣股市目前市值接近4.3兆美元，本月已超越歐洲最大市場英國。而韓國也快速崛起，距此里程碑也僅差1400億美元。以科技股為主的台韓股市，過去七個月內已先後超越德國和法國。台灣股市市值也還在攀升當中，目前正逼近加拿大，加國股市近日也黃金及其他資源類股上漲而走強。台積電本週市值先後超越Meta和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco），以1.8兆美元市值拔得全球第七，韓國半導體雙雄合計市值則為1.5 兆美元。歐洲最大公司艾司摩爾（ASML）市值比這幾家公司都小。而道瓊歐洲 600指數（Stoxx Europe 600 Index）中所有科技股的總市值，也僅約1.4兆美元。投資媒體《The Motley Fool》報導，根據統計，目前全球最高市值企業排行，前七名分別為輝達、Alphabet（Google）、蘋果、微軟、亞馬遜、博通、台積電。富達國際基金經理人桑森（Ian Samson）指出，韓、台股市迅速崛起，「歸功於半導體成為『新石油』這經濟運轉投入要素的長期大趨勢，並結合了近來對AI 投資不計代價的瘋狂噴發，也展現了先進半導體製造領域的寡佔本質」。瑞銀（UBS）全球財富管理大中華區股票主管李智穎則分析，這趨勢大致可視為科技和非科技產業間的分野。雖然歐洲個別AI相關個股今年也表現強勁，但由於台、韓股市的科技股集中度更高，所受到的影響也更為明顯。不過，也有投資人擔心亞洲股市只有科技股撐起半片天，形成單一類型股票獨佔市場，投資人也越來越難以做出投資決策。對此，摩根資產管理新興市場及亞太股票投資策略專家陳智灝認為，亞洲的AI題材在大盤層面看似單一，但整體供應鏈其實非常廣泛，雖然龍頭企業大者恆大，但隨著AI資本支出持續向下雨露均沾，投資人的投資機會也正在擴大。