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▲梅莉史翠普（左）與安海瑟薇（右）一起為《穿著PRADA的惡魔2》宣傳，有別於梅莉史翠普蠻早就確定回歸續集演出，安海瑟薇跟劇組談了很久才點頭。（圖／美聯社／達志影像）

▲艾蜜莉布朗在《穿著Prada的惡魔2》角色地位大翻身，成為一大看點。（圖／二十世紀影業提供）

▲安海瑟薇(右）仍將是《穿著PRADA的惡魔2》戲分重要的主角，不會只是客串亮相。（圖／摘自IMDb）

萬千粉絲期待20年，《穿著PRADA的惡魔2》終於將要盛大上映，不過身為片中靈魂人物，安海瑟薇卻差一點就要和這部片擦身而過。原來片子找她洽談時，梅莉史翠普與艾蜜莉布朗回歸的意願都頗高，就只有她猶豫再三。根據《Life & Style》週刊報導，她把這系列影片看得很重要，不輕易接受任何馬馬虎虎的條件，除了在片中要有重要戲分、不能只是來客串幾個鏡頭，片酬也要比她演首集時的百萬美元增加好幾倍，至少要千萬美元她才肯點頭。好萊塢籌拍續集片時，主要演員加薪是必然，但幅度就不一定，端看每個人在片中的重要性、知名度，以及和劇組怎麼談。《穿著PRADA的惡魔》雖然是以安海瑟薇扮演的媒體界新鮮人作為情節的重心，乍看之下很難想像續集沒有她的存在，但續集籌拍過程中確定回鍋的演員，有很長的時間只有梅莉史翠普與艾蜜莉布朗，外界也猜得到她們兩人的角色在續集中又要過招，卻不清楚首集結局已經離開雜誌社的安海瑟薇要怎麼回來。而她也很堅持，錢和戲分都要讓她夠滿意才行。《Life & Style》稱《穿著PRADA的惡魔2》很早就確定，艾蜜莉布朗扮演的時尚女魔頭前助理，現在搖身一變為精品名牌的高層，掌握廣告預算，是昔日老闆積極想爭取的，讓她們在多年後誰要跟誰低聲下氣的情況反了過來，光想像就很有意思，因而艾蜜莉和扮演她前長官的梅莉史翠普最不可或缺。倒是在這條情節線之外，如何把安海瑟薇放進來，就讓很多粉絲相當好奇。電影公司當然希望她們都回歸，可是安海瑟薇沒有那麽輕易點頭。據稱安海瑟薇擺出的態度就是，若她沒辦法有滿意的待遇，寧可走人不拍，也不會勉強答應，姿態頗硬。首集在全球各地叫好叫座之後，讓她的演藝生涯又進入不同的境界，她原先只是女主角演員的第9人選，隨著片子熱賣，接到更多好的演出邀約，演藝圈行情不斷上揚，《穿著PRADA的惡魔》被她視為個人演藝生涯的重要作品，洽談續集的演出也絕對不容馬虎，因此才跟電影公司僵持了這麼久。去年《穿著PRADA的惡魔2》宣告開拍時，安海瑟薇也在社群網站上發布圖文，表明自己正式回歸，不然在此之前，她會參與一直只是外界的猜測、都沒經本人證實，劇組拖到她點頭就馬上啟動拍攝作業，似乎她是要角中最晚談下來的那一位。從目前的預告來看，安海瑟薇的角色應該仍有絕對吃重的戲分，至於片酬方面，就算實際數字沒有公布，外界推估肯定在千萬美元以上，起碼比她拍上一集的酬勞多了快10倍。《穿著PRADA的惡魔2》將於4月29日全台上映。