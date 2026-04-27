2026年大甲媽祖遶境進香在信眾簇擁下圓滿落幕，鑾轎於今（27）日凌晨1時21分才進入鎮瀾宮完成安座，不僅比去年再晚8分鐘，也讓原本9天8夜的行程延長為約11天。大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，因沿途因人潮爆滿、鑽轎底祈福民眾眾多，加上各地接駕與點心站絡繹不絕，導致進香進度一再延後，最終寫下歷來最晚回鑾紀錄。
大甲媽祖遶境創最晚回鑾紀錄！80萬人湧鎮瀾宮喊「進喔！」
大甲媽祖鑾轎於27日凌晨抵達鎮瀾宮廟埕，隨著信眾齊聲高喊：「進喔！」眾人高舉雙手迎接媽祖回鑾，並由台中市副市長鄭照新與鎮瀾宮董事長顏清標等人主持安座大典，將三尊媽祖神像依序迎入神龕，為本次遶境畫下句點。
本次遶境於4月17日晚間10時5分起駕，行經台中、彰化、雲林與嘉義等地，全程超過340公里。鑾轎26日自清水出發後返回大甲，沿途依序繞行四座舊城門並巡行街道，友宮與各地陣頭齊聚迎駕，沿途吸引大量信徒提前聚集鎮瀾宮，車站與市區湧現大量人潮。廟方估計，當天湧入大甲的信眾約達80萬人，場面十分盛大。
回顧去年，大甲媽祖鑾轎因人潮壅塞導致行進速度緩慢，最終於凌晨1時13分才回到鎮瀾宮，創下當時最晚紀錄；今年進香隊伍規模同樣龐大，出發後抵達彰化即已較預定時間延遲約5小時，雖回程一度提早通過大度橋，但進入大甲市區後再度因信眾熱情圍繞而放慢腳步，最終於凌晨1時21分入廟，再度刷新最晚安座時間。
大甲媽祖遶境9天變11天！顏清標曝原因
顏清標受訪時直言，行程延誤「沒辦法」，因為信眾太過熱情，躦轎腳人數眾多，不能讓大家錯過祈福機會；他也提到沿途點心站數量增加，讓隊伍推進更為緩慢。至於參與人數，顏清標笑稱：「根本算不完。」並感謝海內外信眾、各地宮廟與團隊一路相挺，準備豐富善食，共同促成活動順利完成。
顏清標也表示，大甲媽遶境之所以能成為世界三大宗教盛事之一，關鍵在於眾人齊心投入。他強調，今年活動以「善」為核心，沿途獲得許多善男信女奉獻，感謝之情難以言盡，並祝福所有參與者能獲得媽祖庇佑，財運順利、身體健康平安。
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大甲媽祖鑾轎於27日凌晨抵達鎮瀾宮廟埕，隨著信眾齊聲高喊：「進喔！」眾人高舉雙手迎接媽祖回鑾，並由台中市副市長鄭照新與鎮瀾宮董事長顏清標等人主持安座大典，將三尊媽祖神像依序迎入神龕，為本次遶境畫下句點。
本次遶境於4月17日晚間10時5分起駕，行經台中、彰化、雲林與嘉義等地，全程超過340公里。鑾轎26日自清水出發後返回大甲，沿途依序繞行四座舊城門並巡行街道，友宮與各地陣頭齊聚迎駕，沿途吸引大量信徒提前聚集鎮瀾宮，車站與市區湧現大量人潮。廟方估計，當天湧入大甲的信眾約達80萬人，場面十分盛大。
大甲媽祖遶境9天變11天！顏清標曝原因
顏清標受訪時直言，行程延誤「沒辦法」，因為信眾太過熱情，躦轎腳人數眾多，不能讓大家錯過祈福機會；他也提到沿途點心站數量增加，讓隊伍推進更為緩慢。至於參與人數，顏清標笑稱：「根本算不完。」並感謝海內外信眾、各地宮廟與團隊一路相挺，準備豐富善食，共同促成活動順利完成。
顏清標也表示，大甲媽遶境之所以能成為世界三大宗教盛事之一，關鍵在於眾人齊心投入。他強調，今年活動以「善」為核心，沿途獲得許多善男信女奉獻，感謝之情難以言盡，並祝福所有參與者能獲得媽祖庇佑，財運順利、身體健康平安。