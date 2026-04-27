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今明兩天天氣穩定 高溫都有30度

▲未來一周天氣，台灣呈現「先穩定、後轉雨、再回暖」的節奏，周三、周四鋒面影響雨下最多。（圖／中央氣象署）

周三鋒面襲擊 全台都有雨

▲周三將有一波鋒面通過台灣，影響時間約在1天到1.5天左右，全台都有下雨的訊號。（圖／林老師氣象站臉書）

勞動節短暫放晴 下周再迎鋒面

▲未來一周降雨趨勢，周三、周四最明顯，下周也還有一波鋒面。（圖／賈新興提供）

台灣未來一周天氣「先穩定、後轉雨、再回暖」，周二（4月28日）前各地天氣溫暖穩定，周三、周四（4月29日至4月30日）鋒面通過、東北季風增強，全台轉為濕涼型態，氣溫明顯下降；勞動節連假前期（5月1日至5月2日）短暫回穩，周日（5月3日）另一波鋒面接近，降雨機率再度提高。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天台灣受高壓迴流東南風及偏乾環境影響，各地晴時多雲，高溫28至32度，低溫20至25度，白天氣溫偏暖偏熱，明天水氣略增，午後山區有短暫降雨，花東也有局部短暫陣雨，雖然整體降雨時間不長，但局部雨勢仍可能較為明顯。氣象專家林得恩提醒，周三將有一波鋒面通過台灣，影響時間約在1天到1.5天左右，全台都有下雨的訊號，但主要降雨區域仍會集中在「中部以北」地區，降雨強度估計在「短延時大雨」等級，要達到豪雨以上降雨的機率相對偏低。林得恩提提，周四下半天鋒面來到台灣的東方外海，鋒面後方的東北季風再度增強，中部以北、宜花地區的天氣也將再度轉涼，春天天氣變化快速，請多加注意調整因應。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興說明，周五各地天氣回歸穩定，只有午後台中以南山區、宜花東山區有零星短暫雨；周六白天苗栗以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、新竹以北有零星短暫雨。賈新興分析，周日嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後中彰有局部短暫雨，北北基及竹苗以北山區有零星短暫雨；下周一、下周二又會受鋒面影響，其中下周一台南以北沿海、北北基有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨；下周二台南以北都有局部短暫雨，高屏及宜花東也有零星短暫雨。