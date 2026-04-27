女星王俐人近來穿情趣睡衣「激凸」帶貨吹風機翻紅，緊接著上成人影視平台SWAG直播，不但上空任由AV男優全身按摩，還大聊性事，破尺度行徑遭致兩極輿論，不少人酸她的身材和言行，對此，閨密、料理達人Irene（本名胡碧玲）公開力挺王俐人，透露對方是極度真誠且大方的人，「不是每個人都有這種氣度！」
王俐人真實、真誠又大方 老友：不是每個人都有這種氣度
昨（26）日，Irene在粉專發文，透露很多人只是驚訝王俐人的突破，但沒有看到她在很長一段時間裡，是如何認真工作、如何努力把自己的生活過好，「你們看到的，可能是一個外型亮眼的女生，但我看到的，是一個很真實、很真誠，也很大方的人。」
Irene表示，不是每個人都有王俐人這種氣度，自己無法認同的是「一個女生開始為自己做選擇、開始更用力活，為什麼第一個被拿出來討論的，永遠是外表、是尺度，而不是她的投入與努力？你們在她辛苦的時候沒有出現，但在她有了一點聲量之後，卻突然變得很有意見」。
王俐人很清楚自己在做什麼 好友相信她值得
「我認識的她，一直都很清楚自己在做什麼，也一直都很認真在走她的人生」，Irene認為，外界可以不理解王俐人，但真的不需要用其他的眼光看她，「說真的，我很欣賞她，一個善良的女生，靠自己、認真生活，做自己想做的選擇，沒有依附任何人，也沒有對不起誰，這樣的人生，沒有什麼不對，我是蹭我好友熱度，相信她值得。」
Irene的言論引發廣大回響，網友留言：「以前說真的不喜歡她，但現在透過網路看到她真實的一面，就是一個很認真在生活的一個女生，人家只是做自己，沒有不對啊」、「我也覺得他拿得起放得下，而且她是一個個性大方的女孩子，現在都負債累累了，現在還不拚要誰幫她拚，所以我覺得她很棒」、「憑自己賺錢，沒有什麼可丟臉的」、「替她加油，別管酸民，做自己吧！」
王俐人獨自扛千萬負債 保守一輩子只想做自己
王俐人過去出借名字給好友當餐廳負責人，友人捲款跑路後，她被迫扛下500萬元債務，加上原有的負債，一度欠下千萬元，如今已經還款一半，至於外界傳聞她登上直播是為了還債，雖然她沒有正面回答，但也提醒大家別亂花錢，認為自己賺的錢要自己留住。
今年49歲的王俐人這幾年力求活出自我，對於外界好奇她怎麼會突然走性感路線，王俐人解釋自己已經保守一輩子，現在只想做自己，也坦言到了這個年紀，不想再為了符合大眾期待而拘束自己，而是選擇以最舒服、真實的狀態生活。
資料來源：私廚女王Irene的料理與愛情臉書
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昨（26）日，Irene在粉專發文，透露很多人只是驚訝王俐人的突破，但沒有看到她在很長一段時間裡，是如何認真工作、如何努力把自己的生活過好，「你們看到的，可能是一個外型亮眼的女生，但我看到的，是一個很真實、很真誠，也很大方的人。」
Irene表示，不是每個人都有王俐人這種氣度，自己無法認同的是「一個女生開始為自己做選擇、開始更用力活，為什麼第一個被拿出來討論的，永遠是外表、是尺度，而不是她的投入與努力？你們在她辛苦的時候沒有出現，但在她有了一點聲量之後，卻突然變得很有意見」。
「我認識的她，一直都很清楚自己在做什麼，也一直都很認真在走她的人生」，Irene認為，外界可以不理解王俐人，但真的不需要用其他的眼光看她，「說真的，我很欣賞她，一個善良的女生，靠自己、認真生活，做自己想做的選擇，沒有依附任何人，也沒有對不起誰，這樣的人生，沒有什麼不對，我是蹭我好友熱度，相信她值得。」
Irene的言論引發廣大回響，網友留言：「以前說真的不喜歡她，但現在透過網路看到她真實的一面，就是一個很認真在生活的一個女生，人家只是做自己，沒有不對啊」、「我也覺得他拿得起放得下，而且她是一個個性大方的女孩子，現在都負債累累了，現在還不拚要誰幫她拚，所以我覺得她很棒」、「憑自己賺錢，沒有什麼可丟臉的」、「替她加油，別管酸民，做自己吧！」
王俐人過去出借名字給好友當餐廳負責人，友人捲款跑路後，她被迫扛下500萬元債務，加上原有的負債，一度欠下千萬元，如今已經還款一半，至於外界傳聞她登上直播是為了還債，雖然她沒有正面回答，但也提醒大家別亂花錢，認為自己賺的錢要自己留住。
今年49歲的王俐人這幾年力求活出自我，對於外界好奇她怎麼會突然走性感路線，王俐人解釋自己已經保守一輩子，現在只想做自己，也坦言到了這個年紀，不想再為了符合大眾期待而拘束自己，而是選擇以最舒服、真實的狀態生活。