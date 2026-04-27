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王俐人昔拍全裸廣告 親揭試鏡過程

王俐人首登SWAG 穿情趣睡衣按摩疑走光

▲王俐人（左）近日登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，尺度引來網友正反評價。（圖／翻攝自SWAG）

王俐人遭嗆「為錢賣肉」反擊酸民：不偷不搶

女星王俐人上週末4/25、4/26以特別來賓身分登上成人直播平台SWAG，大膽尺度引起網友熱議，甚至狠酸「崩壞了」。不過有著氣質外型、傲人身材的她，20年前就拍過一支「全裸洗髮精」廣告，更在國際上掀起話題。王俐人在節目《麻辣天后傳》透露拍攝過程中一絲不掛，僅靠著雙手遮住重點部位，吐露試鏡內幕讓全場聽了直呼：「好敢喔！」因此這次在SWAG脫衣、裸身直播，也讓部分網友表示不意外：「王俐人本來就一直是這樣，大家在驚訝什麼？」而遭嗆為錢賣肉，王俐人也親自回擊，表示自己不偷不搶。王俐人因拍攝廣告踏入演藝圈，憑著清新氣質及凹凸有致的身材獲得關注，她透露20年前曾拍攝全裸洗髮精廣告，「那時候剛從美國回來，大家也不知道我是誰」。王俐人分享試鏡過程表示，一開始因為身高太矮並非廣告人選之一，她去試了另外一支汽車廣告，沒想到被攝影師相中，意外成為洗髮精形象廣告的主角。王俐人坦言拍攝前不知是要全裸，雖拍攝過程一絲不掛，但巧妙用頭髮及雙手遮住重點部位，所以並未露點，她強調：「什麼都看不到。」但仍讓主持人利菁及其他來賓聽了驚訝不已，直呼「那尺度很大」、「好敢喔。」而廣告成果在國際上頗受關注及好評，但無奈在台灣卻始終無法成為話題。王俐人在節目中也秀出過去拍攝的辣照，穿著清涼對著鏡頭擺拍，讓其他人驚呼：「以那個年代來說很火辣欸，尺度很大。」時隔多年，王俐人近日登上SWAG《華語AV復興大作戰》直播間，以絲質情趣睡衣上陣，隨後大裸上半身讓男優按摩，一度疑似春光外洩，引來網友正反兩極評價，有些人認同她展現自信，卻也有人留言攻擊。對此面對酸民質疑她是為錢賣肉，王俐人也親自反擊，強調：「奶是我的，我要給誰看是我的權利！」她坦言自己最大的遺憾，就是年輕時沒有勇敢地展現自己：「誰不缺錢、誰不辛苦？每個人都用自己的方式努力生活，我沒有搶也沒有偷，我做得正、賺得正。」