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台股今（27）日開盤十分強勁，開高走高突破4萬點，正式站上4萬點大關，激勵台積電跟著飆漲，早盤攻上其自身「股票代號」2330元，再度創新天價，也帶動市值再攀升達60兆元，同寫新紀錄。台積電上週五盤中最高達2190元、收2185元，創盤中與收盤價新高；上週外資買超12544張、投信買超2519張、自營商則賣超1596張，三大法人共買超13467張。而觀察台積電美股狀況，台積電ADR上週表現也十分亮眼，截至4月24日收盤大漲5.17%，收報402.46美元，首次站上400美元關卡，市值突破2兆美元。法人分析，台積電ADR突破400美元與市值越過2兆美元，不只是單日政策利多反應，也反映AI晶片需求、先進製程產能、輝達、蘋果、AMD等大客戶訂單能見度持續支撐估值。費城半導體指數上週五同步創下18連紅紀錄，顯示全球資金仍將台積電視為AI算力擴張中最核心的製造平台；但在股價急漲後，後續資金流入規模、ADR溢價變化與半導體類股是否出現獲利了結，將成為短線觀察重點。而台積電再創新高，除了AI強勁需求動能支撐外，金管會近日也放寬國內股票型基金及主動式 ETF 對於單一個股的投資比率限制，由原先的淨資產價值10%上限，有條件調高至25%，此舉有助於投信再加碼資金買入台積電，推升股價上漲。