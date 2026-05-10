米其林美味接連登台！傳承「日本最強燒鳥霸主」大阪傳奇名店「鳥匠いし井（Toris
ho Ishii）」，台灣姊妹店「燒鳥すみか（Yakitor i Sumika）」台北東區開幕，料理長陳珽華Tim選以紅羽土雞復刻招牌「雞翅一夜干」，加上雞胸仙貝、雞肉丸等搭配雞肝慕斯饅頭、素麵等特色料理，板前Omakase無菜單套餐15道2,580元開箱。而日本中部米其林餐盤名店鰻魚飯うなぎ四代目菊かわ，則為母親節端出台灣限定柚香新菜與「一本鰻」孝親禮盒。
日本最強燒鳥！大阪傳奇「鳥匠いし井」十年米其林一星、Tabelog高分4.47
被譽為「日本最強燒鳥霸主」的大阪傳奇名店「鳥匠いし井（Toris
ho Ishii）」，由人稱「大將」的社長石井吉智，特立獨行的「石井流」風格改寫燒鳥定義，不只帶領「鳥匠いし井」自2017年起、連續十年摘下米其林一星；並擁有日本美食平台Tabelog高分4.47，在燒鳥料理中可是全日本第二高分。
姊妹店「燒鳥すみか」台北東區開幕！燒鳥霸主血脈入魂
承襲燒鳥霸主血脈入魂的台北姊妹店「燒鳥すみか」，則由赴日研習的料理長陳珽華Tim領軍，復刻石井大將對火候的控制與串燒技巧，還有傳承自「鳥匠いし井」本店的獨家醬汁。店名的「すみ（Sumi）」取自日文「炭」的意思，「か（Ka）」則為漢字的「香」，象徵著「燒鳥すみか」以炭火交織油脂的迷人氣息。
Tim耗時半年選定台灣「紅羽土雞」，屠宰隔日立即低溫配送至店內，所有雞隻均由主廚親自分切、經過四天低溫風乾熟成，在板前採取高品質備長炭的「關東式烤法」，賦予炭香靈魂、開吃「半熟」燒鳥料理。
「燒鳥すみか」板前Omakase無菜單套餐！15道2580元開箱
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱「燒鳥すみか」板前Omakase無菜單套餐，沿襲本店招牌的「雞翅一夜干」，可用左手拿串、右手以筷將翅骨剝下來吃，醬香十足而不過鹹；取自翅膀棒棒腿部位的「手羽」，在有厚度的雞皮包覆下，口感十分有咬勁；「雞珍」則在爽脆中咬得到紋理又多汁。
有趣的「雞胸仙貝」，先將雞肉拍打出薄度、沾取日本太白粉後油炸出超像脆餅的口感；將皮肉分開處理的「雞胸」，風感超過10小時的雞皮一咬滋滋脆響、半熟雞胸肉口感水潤。
「鹽烤雞腿」取較無油脂的部位、很吃烤工，實際口感嫩而俐落、推薦擠入一點檸檬清香提味；而油脂較多的「醬烤雞腿」，醬香十足而不死鹹，一前一後對比、吃起來頗有層次，Tim推薦「醬烤雞腿」可搭配日本山椒粉、有點麻麻的口感很對味。
「雞肝慕斯」先以洋蔥、蒜頭、蕃茄過炒打成泥，再夾入煎過的饅頭搭配焦糖蘋果；Tim認為最難烤的「雞肉丸」，未使用蛋液固型，僅以佔一半的雞脖子肉、加入雞脖子皮、雞腿肉捏製，柔嫩多汁帶點嚼勁；「素麵」混合鯖魚高湯與雞高湯，清澈卻香醇的風味，完美收尾。套餐還包含煙燻雞腿沙拉前菜、紫蘇雞胸肉、金針花苞、香菇、甜點。
「燒鳥すみか」全店以台灣食材為主，肉質、蔬菜，到茶水、水果都是台灣產；串類每天幾乎只有兩三款會不太一樣，而特色料理則約一個月換一次菜色，板前Omakase無菜單形式晚餐，套餐15道2580元+10%（小板前包廂6席，低消24000元）；並供應「提燈」等單點菜色約100元～160元。目前訂位全滿，每日中午12:00開放搶訂位一個月後位子。
燒鳥すみか 資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段161巷31號
時間：晚餐17:00 / 19:30（週三至週日17:00-22:30，週一、二固定店休）
電話：02-2776-0005
線上訂位
うなぎ四代目菊かわ鰻魚飯！母親節台灣限定柚香新菜
而日本中部米其林餐盤名店鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」，來台三年穩定成長並受到消費者喜愛，海外事業管理部課長太田和正裕（MASAHIRO OTAWA）透露，台中洲際店開幕一日業績達30萬，超出預期；「うなぎ四代目菊かわ」新竹巨城5月1日正式開幕。他還進一步透露，也即將插旗SOGO大巨蛋，開出在台第8間店鋪。
適逢母親節，「うなぎ四代目菊かわ」開賣台灣限定柚香新菜，「柚見・海味盛合御膳」990元，可一次吃到鰻魚飯、黑虎蝦天婦羅與東港黑鮪魚大腹刺身三種美味，而且鰻魚飯可以自由選擇蒲燒或白燒口味，白燒鰻魚更是首次在台提供搭配柚子胡椒的日本人氣吃法；還可搭配單點「鰻骨柚香蓮藕沙拉」200元、「沁馨柚香烏龍」90元。
母親節贈禮則推薦「一本鰻禮盒」，依2～4尾鰻魚差異，價格約1,500元～2,900元，提供蒲燒、白燒或混搭組合。「うなぎ四代目菊かわ」新竹巨城店開幕，5月29日前，當月消費滿千元，最高可送出9張百元折價券；加入會員即享「鰻丼套餐」半價優惠券，可現場立即兌換使用。
うなぎ四代目菊かわ 新竹巨城店 資訊
地址：新竹市東區中央路229號7樓
時間：周日至周四11:00-21:30（最後點餐20:30）、周五六11:00-22:00（最後點餐21:00）
電話：03-533-1522線上訂位
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被譽為「日本最強燒鳥霸主」的大阪傳奇名店「鳥匠いし井（Toris
承襲燒鳥霸主血脈入魂的台北姊妹店「燒鳥すみか」，則由赴日研習的料理長陳珽華Tim領軍，復刻石井大將對火候的控制與串燒技巧，還有傳承自「鳥匠いし井」本店的獨家醬汁。店名的「すみ（Sumi）」取自日文「炭」的意思，「か（Ka）」則為漢字的「香」，象徵著「燒鳥すみか」以炭火交織油脂的迷人氣息。
《NOWNEWS今日新聞》記者開箱「燒鳥すみか」板前Omakase無菜單套餐，沿襲本店招牌的「雞翅一夜干」，可用左手拿串、右手以筷將翅骨剝下來吃，醬香十足而不過鹹；取自翅膀棒棒腿部位的「手羽」，在有厚度的雞皮包覆下，口感十分有咬勁；「雞珍」則在爽脆中咬得到紋理又多汁。
「鹽烤雞腿」取較無油脂的部位、很吃烤工，實際口感嫩而俐落、推薦擠入一點檸檬清香提味；而油脂較多的「醬烤雞腿」，醬香十足而不死鹹，一前一後對比、吃起來頗有層次，Tim推薦「醬烤雞腿」可搭配日本山椒粉、有點麻麻的口感很對味。
燒鳥すみか 資訊
地址：台北市大安區敦化南路一段161巷31號
時間：晚餐17:00 / 19:30（週三至週日17:00-22:30，週一、二固定店休）
電話：02-2776-0005
線上訂位
而日本中部米其林餐盤名店鰻魚飯「うなぎ四代目菊かわ」，來台三年穩定成長並受到消費者喜愛，海外事業管理部課長太田和正裕（MASAHIRO OTAWA）透露，台中洲際店開幕一日業績達30萬，超出預期；「うなぎ四代目菊かわ」新竹巨城5月1日正式開幕。他還進一步透露，也即將插旗SOGO大巨蛋，開出在台第8間店鋪。
うなぎ四代目菊かわ 新竹巨城店 資訊
地址：新竹市東區中央路229號7樓
時間：周日至周四11:00-21:30（最後點餐20:30）、周五六11:00-22:00（最後點餐21:00）
電話：03-533-1522線上訂位
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