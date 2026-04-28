印尼首都雅加達郊外昨（27日）深夜發生列車相撞事件，罹難者總數上升至14人，當局表示，死者全是女性，受創最嚴重的是女性專用車廂。
路透社報導，雅加達市郊的勿加泗（Bekasi）昨晚發生通勤列車與長途列車相撞的事故。該通勤列車先是在軌道上與一輛計程車相撞，隨後遭到長途列車追撞，受創最嚴重的是通勤列車最後一節的女性專用車廂。
國營的印尼鐵路公司今表示，發生在雅加達近郊的火車相撞事故死亡人數已上升至14人，另有84人受傷。搜救人員目前已完成從殘骸中救出受困者的任務，長途列車上的約240名乘客均已安全疏散。
印尼國家搜救總署署長穆罕默德（Mohammad Syafii）表示，搜救工作已經完成，從嚴重變形的車廂中救出受困乘客是一項極其艱鉅的任務，「我們需要具備特定技能的人員來進行精確的解救作業。」目前搜救人員已確認車內無人受困，但將在後續清理殘骸的過程中持續搜尋可能的遺體殘肢。
穆罕默德表示，所有罹難者均為女性，且大多數受害者當時都被夾在擠壓變形的金屬車體之中。在分離兩列火車之前，搜救人員使用角磨機切開金屬隔層以救出倖存者。
29歲生還者索珊（Sausan Sarifah）向法新社描述，事發時她的列車已經靠站，乘客正準備下車，突然傳來超大的撞擊聲，大家都被擠成一團，互相壓在一起，幸好她身處最上層，才比較快被救出。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在到醫院探視受害者後，已同意在鐵軌附近興建高架橋，以解決當地嚴重的交通壅塞問題，並下令針對此次相撞事故展開調查。
印尼國家鐵路公司表示，由於事故影響，多班通勤列車行程已被迫縮短。
雅加達是世界上人口最稠密的城市，其通勤鐵路網極度繁忙。印尼陸路交通意外頻傳，2024年西爪哇省也曾發生火車相撞事故，造成4人死亡、數十人受傷。
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國營的印尼鐵路公司今表示，發生在雅加達近郊的火車相撞事故死亡人數已上升至14人，另有84人受傷。搜救人員目前已完成從殘骸中救出受困者的任務，長途列車上的約240名乘客均已安全疏散。
印尼國家搜救總署署長穆罕默德（Mohammad Syafii）表示，搜救工作已經完成，從嚴重變形的車廂中救出受困乘客是一項極其艱鉅的任務，「我們需要具備特定技能的人員來進行精確的解救作業。」目前搜救人員已確認車內無人受困，但將在後續清理殘骸的過程中持續搜尋可能的遺體殘肢。
29歲生還者索珊（Sausan Sarifah）向法新社描述，事發時她的列車已經靠站，乘客正準備下車，突然傳來超大的撞擊聲，大家都被擠成一團，互相壓在一起，幸好她身處最上層，才比較快被救出。
印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）在到醫院探視受害者後，已同意在鐵軌附近興建高架橋，以解決當地嚴重的交通壅塞問題，並下令針對此次相撞事故展開調查。
印尼國家鐵路公司表示，由於事故影響，多班通勤列車行程已被迫縮短。
雅加達是世界上人口最稠密的城市，其通勤鐵路網極度繁忙。印尼陸路交通意外頻傳，2024年西爪哇省也曾發生火車相撞事故，造成4人死亡、數十人受傷。