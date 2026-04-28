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國內今年累計9例麻疹 7例境外移入

麻疹傳染力極強 疾管署：接種疫苗是最有效方式

疾管署今（28）日公布國內新增1例境外移入麻疹個案，為一名中部30多歲男性。今年4月上旬曾至日本旅遊，返國後於4月16日出現發燒、咳嗽等症狀，更多次就醫。到了4月20日因出疹再次就醫，經通報採檢確診，匡列相關接觸者274人。而日本麻疹疫情持續上升，疾管署也將日本的旅遊建議等級列為第一級：注意(Watch)。疾管署副署長曾淑慧說明，針對境外移入麻疹個案，衛生單位目前匡列相關接觸者274人，預計監測至5月12日。疾管署防疫醫師林詠青補充，該名個案本身並沒有慢性病史，疫苗接種系統並無相關紀錄，4月上旬到日本名古屋等地旅遊，返國後一週開始出現40°C高燒、咳嗽症狀；病患到急診就醫，因為症狀並未改善，再度就醫，後續發病第四天，臉部開始出現紅疹，慢慢擴散到軀幹、四肢，四度前往醫院就醫，醫師針對症狀評估感染麻疹，通報採檢，並要求個案返家應隔離。經疾管署確診、研判為境外移入麻疹。疾管署署長羅一鈞提到，個案為2019年以來，首例日本麻疹境外移入，因應日本麻疹病例數創下7年來新高，將麻疹旅遊警示提升為第一級注意。曾淑慧指出，我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。疾管署副主任李佳琳表示，全球麻疹疫情持續，亞洲如日本、印尼、印度、越南、馬來西亞、吉爾吉斯、孟加拉、及哈薩克等國持續出現病例。「日本疫情持續上升」，今年至4月15日累計報告299例，分布以東京都、神奈川縣、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣、琦玉縣為多，且第15週單週新增56例確定病例，個案主要在東京都、神奈川縣。美洲部分，墨西哥疫情嚴峻至今逾1萬例，瓜地馬拉疫情上升報告逾3500例，美國報告逾1700例；歐洲英國累積報告逾400例。疾管署針對孟加拉、印尼、瓜地馬拉、墨西哥、越南及印度等11國發布旅遊疫情建議等級第二級：警示(Alert)，請民眾對當地採取加強防護；另外，日本、馬來西亞、美國及英國等34國列為第一級：注意(Watch)，提醒民眾遵守當地的一般預防措施。曾淑慧提醒，麻疹傳染力非常強，可經空氣傳播，接種疫苗為預防麻疹最有效的方法，提醒民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合(MMR)疫苗，另因經接種疫苗所產生的免疫力可能會隨時間而降低，建議1966年(含)以後出生的成人，近期如計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診諮詢醫師自費接種MMR疫苗。孕婦及未滿1歲嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。出國期間並應注意個人衛生，勤洗手，避免觸摸口鼻，並適時佩戴口罩，以降低感染風險。疾管署呼籲，如曾有流行地區旅遊史，返國3週內出現發燒、紅疹、鼻炎、咳嗽、結膜炎等疑似麻疹症狀，請務必戴上口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。另如與確診個案有相關接觸史，或已經地方衛生局通知為接觸者，請務必遵循「麻疹個案接觸者健康監測通知書」所示，確實做好健康監測及防護措施，如出現疑似症狀，應戴上口罩並自我隔離，儘快聯繫衛生局安排就醫，切勿輕忽或自行就醫。若未遵守自主健康管理規範者，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定可處新台幣6至30萬元罰鍰。因麻疹初期症狀通常不具特異性，且曾接種疫苗者感染後的症狀往往較不典型，請醫師提高警覺，於病人就醫時，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、是否群聚)，加強疑似個案診斷與通報。