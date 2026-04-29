我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安芝儇因肩膀脫臼關係，週末大巨蛋準備好的舞蹈應援只能取消，但她說自己還是會露面。（圖／安芝儇IG＠wlgus2qh）

▲李冠儀主持《夢想街》長達8年時間，昨日無預警發布卸任宣言。（圖／李冠儀臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（29）日的娛樂新聞搶先看，50歲女星天心鬆口坦承有收到中國節目《浪姐》的邀請，但自覺唱歌不好聽，怕影響收視率所以婉拒了。韓籍啦啦隊女神安芝儇坦承自己肩膀脫臼5公分，被醫師要求強制休息一週，但她表示自己還是想登上本周末的大巨蛋應援。有「車界女神」封號的女星李冠儀宣布離開主持了8年的汽車節目《夢想街57號》。天心昨日出席電影《祭弒》首映會，受訪時被問到是否有收過中國節目《浪姐》（乘風破浪的姐姐）的邀約，天心坦言確實有被邀請過，但自己婉拒了，她笑說自己雖然勉強能跳舞，但歌聲不佳，「那個太難了，這麼好的節目，（觀眾如果）看到天心就轉台，歹勢啦」，她說自己沒把握能完成好表演，就怕讓人家收視率不好，所以才選擇不去上。台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇昨晚發文透露自己的健康狀況，安芝儇表示她上週練舞就覺得肩膀不舒服，甚至一度舉不起右手，「檢查後確認是右肩膀脫臼5公分。為了之後能給大家更棒的舞台，醫生要求我這一週必須強制靜養。」但這週末台鋼雄鷹將在台北大巨蛋舉行3場比賽，她本來準備了精彩應援，如今計畫被打亂，安芝儇透露自己還是會到大巨蛋，只不過不能帶來精彩表演，非常遺憾。「車界女神」李冠儀2018年開始主持東森財經台節目《夢想街57號 預約你的夢想》，昨日無預警宣布「畢業」，讓觀眾都很錯愕。對此，李冠儀發文，強調：「主持棒的交接並非終點，而是另一段賽道的起點」，未來會透過YouTube頻道持續拍試車影片。知名車評朱嘉偉隨後則轉發李冠儀貼文，透露她離職內幕似乎不單純，「我公司的員工冠儀，今天錄影結束被『突然』告知，這是她最後一次錄影」，言詞間頗有不滿，讓外界看了滿頭霧水。