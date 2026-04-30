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台鋼集團旗下台鋼燦星（Star Travel）與漢堡王（Burger King）今日宣布共同推出「台鋼少年圓夢計畫」，邀請「家扶基金會台北青角」及「台北兒童福利中心」師生，於5月1日至5月3日前往台北大巨蛋觀賞台鋼雄鷹主場賽事。此次由台鋼燦星贊助賽事門票，漢堡王提供現場餐點，兩個品牌分工合作，讓孩子們專心享受球賽。台鋼燦星負責統籌票務安排，確保受邀師生順利入場；漢堡王則於現場提供大巨蛋限定套餐等招牌餐點，讓孩子在觀賽期間也能吃得盡興。台鋼燦星表示，這次合作的初衷很單純，就是希望這些孩子能真正走進大巨蛋、感受職棒現場的氣氛，而不只是在螢幕前看轉播。與漢堡王的合作讓整個體驗更完整，也是台鋼集團落實公益承諾的方式之一。漢堡王表示，支持年輕世代一直是品牌重視的事，棒球場上那種不放棄的拚勁，和他們想傳遞給年輕人的態度相符。這次能與台鋼燦星一起參與，很有意義。台北青角與台北兒福中心指出，對許多青少年來說，親身走進大巨蛋看一場職棒，是心願清單上的重要一項。從電視前的吶喊，走進球場親身體驗現場氛圍，讓青春有了更真實的感受。對他們而言，這不僅是一場比賽，更是一段珍貴的人生經歷，在參與與感受中累積成長記憶，也進一步拓展人生視野，看見更多不同的可能。兩個品牌願意共同贊助，讓這件事有機會實現，孩子們得知消息後都相當期待。本次計畫是台鋼集團ESG社會責任的具體行動，結合旅遊與餐飲兩個業態的資源，協助社福單位為青少年創造難得的校外體驗。台鋼燦星與漢堡王表示，雙方後續將持續討論長期公益合作的可能性。活動名稱：台鋼少年圓夢計畫共同贊助：台鋼燦星、漢堡王受邀單位：家扶基金會台北青角、台北兒童福利中心活動時間：2026年5月1日至5月3日活動內容：大巨蛋球賽觀賞、漢堡王應援餐點