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▲范姜彥豐（如圖）提告粿粿、王子，今稍早判決書出爐。（圖／翻攝自范姜彥豐IG＠zack_fanchiang）

粿粿王子判決書被稱B01、B02！原因與個資無關

▲粿粿（右）與范姜彥豐（左）感情破裂鬧上法院。（圖／翻攝自粿醬一家YouTube）

藝人范姜彥豐提告老婆粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）侵害婚姻一案，今（30）日一早判決書出爐，引發熱烈討論，全文中粿粿、王子被稱為「B01」、「B02」，2人的不倫對話證據也並無列舉呈現，法官於當中表示，民事訴訟法第384條明文規定，當事人認諾後能夠簡化判決書內容，不過原因並非外界所傳「保障當事人不公開其所涉案情之個人資訊」，而是「節省司法資源耗費」，外界恍然大悟。士林地院4月28日判決，粿粿、王子應連帶給付范姜彥豐100萬元精神撫慰金，判決書部分，考量司法公開原則與婚姻、親密互動隱私的平衡，不採納被告「不公開判決書」請求，改以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節方式公開。判決書中，法官表示民事訴訟法第384條明文規定，當事人認諾後能夠簡化判決書內容，原因在於節省司法資源耗費，並非先前外界所認為的「保障當事人不公開其所涉案情之個人資訊」，因此在判決書中，完全不見原告與被告名字。值得一提的是，判決書不見粿粿、王子名字，不見具體事實，先前名律師林智群便早預知，「因為投降輸一半，賠100萬元事小，重點是『不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面』」，王子跟粿粿之所以認諾，要的就是這個，因此判決內容「很乾淨很簡單。」還有更有趣的，法官也於判決書中回應這一點，「查本件被告對原告之請求為認諾，原因事實並非複雜，本院認以制作認諾判決書方式而為判決，並無過於耗費，爰仍以制作判決書方式為之。」不過也沒寫道粿粿、王子「為何認諾」、「如何認諾」，內容相當耐人尋味。