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總統賴清德原定於4月中旬出訪非洲友邦史瓦帝尼（Eswatini），最終卻因中國對航道途經第三國施壓，行程受阻；彭博揭露，賴清德在非洲三國拒絕專機進入領空後，先轉向包含德國和捷克在內等歐洲國家提出過境請求，但也遭到拒絕。根據彭博報導，引述三位官員說法透露，在三個親北京的非洲國家模里西斯（Mauritius）、塞席爾（Seychelles）和馬達加斯加（Madagascar）不讓賴清德的專機進入領空，切斷了他直飛史瓦帝尼的航線後，台灣當局緊急向包括德國和捷克在內的歐洲國家提出了過境請求。但德國和捷克經過內部討論後都拒絕了這項提議。報導提到，這起事件凸顯了中國試圖完全「禁足」賴清德，台灣僅與全球12個國家保持正式外交關係，且歐盟國家不願支持台灣，代表台灣與歐盟之間非正式友誼仍有所侷限，尤其是在歐盟尋求與北京改善關係並試圖在川普治理的美國下避險之際。這次危機的核心在於飛行情報區的飛航管制權，模里西斯（Mauritius）、塞席爾（Seychelles）和馬達加斯加（Madagascar）三國控制直飛南部非洲的飛行情報區，並應北京的要求不讓賴清德飛越，台灣在了解到封鎖消息後，展開48小時緊急應變，向歐洲國家提出過境請求。報導提到，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）雖獲悉此事，但認為讓賴清德搭乘專機降落在法蘭克福會有問題。知情人士透露，北京方面在得知德國正在考慮台灣的過境請求後，致電柏林官員施壓，要求他們拒絕賴清德過境。且歐洲官員認為即使非洲國家同意，是否有歐洲國家會允許他過境仍然是個未知數，這可能將導致賴清德被困在德國。針對賴清德的過境請求，德國政府並無回應，捷克外交部表示沒有收到任何此類請求，也沒有與第三方有任何接觸。這一消息也掀起許多議論，香港《南華早報》駐歐記者伯明翰（Finbarr Bermingham）在X平台指出，德國先前在 2024 年拒絕了副總統蕭美琴訪問德國南部歷史景點的請求，但當時蕭美琴仍能在法蘭克福機場轉機，至於捷克則允許蕭副總統訪問，當時她在捷克被中國外交官跟蹤，但隨著捷克政府更迭，似乎與台灣的關係正在減弱。國際危機組織東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）也提到，這一消息顯示了這兩個歐洲國家，對可能造成中國反彈仍有所警覺，以及台灣試圖與歐洲志同道合的民主國家深化關係存在著根本的侷限性。