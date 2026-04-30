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▲王俐人（如圖）今年開始改走大尺度網紅路線，甚至到成人平台開直播賺錢。（圖／翻攝自SWAG）

▲王俐人（右）被爆早在去年底就與林琮軒（左）低調簽字離婚。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲女星王俐人近年的遭遇可說是慘到谷底，她自己經營的餐廳因疫情倒閉，又因幫友人掛名餐廳負責人，導致身上債務高達千萬，傳出她因此與老公林琮軒離婚，為維持體面才對外稱是分居。另有爆料者指出，而王俐人去年為還債，甚至到餐廳打工當外場服務生，結果又因外型美豔，和老闆聊天引來老闆娘吃醋，遭到開除，只能說王俐人的處境十分艱難。據《鏡週刊》報導，王俐人因債務繁重，為維持生計，去年到一間朋友開的餐廳打工，當外場服務生，結果因她和朋友經常有說有笑，引來老闆娘不滿，王俐人因此被開除。對此，王俐人回應週刊確有此事，但她表示老闆娘不只對她這樣，就連客人和老闆講太多話，老闆娘也會不開心，她被開除也是無可奈何，沒有多計較。王俐人也坦承自己去年真的過得很慘，但她覺得過去已經翻篇，如今只想好好經營社群，把握商機。因此王俐人最近不只上SWAG開大尺度直播，她今年還開通IG訂閱服務，訂閱她的粉絲可觀看更多私密貼文，每月月費是450元，目前訂閱者高達4020人。外界因此推估王俐人每月收入有到180萬元，但王俐人表示，其實IG抽成頗高，她看後台數據，自己每個月大概是賺50萬元左右。至於這約1千萬左右的債務從何而來？主要是王俐人經營的餐廳遇上疫情，一度無法營業，她還要扛房租、人事成本，才只好向銀行借貸。後來王俐人又被人誆騙，掛名當某間日式料理的負責人，結果真正的老闆跑路，房東、員工都來找她這個負責人討要說法，王俐人的債務才不斷累積，達到破千萬的地步。據悉，王俐人的老公林琮軒為了支持她，本來也有投資她的餐廳，試圖和王俐人共體時艱，但無奈餐廳還是倒閉，林琮軒也因此到中國拍戲賺錢，與王俐人漸行漸遠，兩人才在去年底低調簽字離婚。不過礙於雙方都是公眾人物，為了不影響彼此事業，所以才簽下保密協議，對外稱只是分居，但實際上早就婚姻破裂。