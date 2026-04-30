2026報稅季登場，今年多項新制上路，其中長期照顧特別扣除額由12萬元提高至18萬元，成為民眾最有感的減稅項目。就有一名Threads網友分享，去年替父親申請長照，今年報稅時系統自動帶入扣除額，試算後竟能有感退稅，為此感到相當驚喜。國稅局表示，今年報稅新制除了長照之外，基本生活費提高、人工生殖醫療費可列扣等措施，也進一步減輕稅負。另外，若系統已自動帶入相關扣除資料，民眾可直接採用，無需再檢附證明文件。
他幫爸申請長照！一查驚見「有感退稅」 眾讚：好感心
一名網友在Threads發文表示，去年因父親有照顧需求，在他人提醒下申請長照服務，原本只是希望獲得實際照顧資源，沒想到今年報稅時，發現系統自動帶入「長期照顧特別扣除額」，經試算後竟然可以退稅，讓他相當驚喜，也感謝當初給予建議的人，「謝謝去年提醒我可以幫爸爸申請長照的人」。
貼文曝光後引發熱烈回應，不少有類似經驗的網友留言分享，「我連續五年報稅都有報，而且今年是18萬免稅額」、「政府默默在做事，對需要的家庭非常有幫助」、「我剛剛去查，我生病之後追蹤回診的費用也都扣除掉了，好感心」。
也有人好奇實際能獲得哪些協助，原PO則回應，可透過長照2.0系統預約居服員到府協助洗澡、安排復健師到家服務，購買輔具也有補助，甚至就醫接送費用也相對友善，「預約叫車回醫院看診價格都很友好」。
長照扣除額提高到18萬！適用對象、申報條件一覽
隨著報稅制度調整，今年長照扣除額明顯提高。自114年起，符合資格者每人每年扣除額由12萬元調升至18萬元，增加6萬元，並維持排富條款，包括適用稅率達20%以上、股利採28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，將不適用該項優惠。
針對申報條件，國稅局說明，若未聘僱外籍看護，也可透過醫師診斷證明與重大傷病證明申請列報；另對於年滿80歲以上被看護者，也放寬聘僱外籍家庭看護工的申請條件，但仍需符合衛福部規定的失能資格，才能適用扣除額。
📌長照扣除額適用對象包含：
◼︎符合聘僱外籍看護資格者
◼︎經評估為長照需求第2至第8級並實際使用服務者
◼︎入住住宿式機構或團體家屋全年達90日者；若前一年度已達標且持續入住至該年度過世，則不受天數限制。
🟡2026年報稅新制重點一次看
1. 基本生活費提高：每人調升至213000元，較去年增加3000元，可進一步降低課稅基礎。
2. 長期照顧特別扣除額提高、條件放寬：由12萬元調整為18萬元，減輕照顧失能者家庭負擔。未聘外籍看護者，亦可透過醫療證明申請列報。
3. 放寬人工生殖醫療費扣除：符合補助條件者，可列入醫藥及生育費扣除。
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一名網友在Threads發文表示，去年因父親有照顧需求，在他人提醒下申請長照服務，原本只是希望獲得實際照顧資源，沒想到今年報稅時，發現系統自動帶入「長期照顧特別扣除額」，經試算後竟然可以退稅，讓他相當驚喜，也感謝當初給予建議的人，「謝謝去年提醒我可以幫爸爸申請長照的人」。
貼文曝光後引發熱烈回應，不少有類似經驗的網友留言分享，「我連續五年報稅都有報，而且今年是18萬免稅額」、「政府默默在做事，對需要的家庭非常有幫助」、「我剛剛去查，我生病之後追蹤回診的費用也都扣除掉了，好感心」。
長照扣除額提高到18萬！適用對象、申報條件一覽
隨著報稅制度調整，今年長照扣除額明顯提高。自114年起，符合資格者每人每年扣除額由12萬元調升至18萬元，增加6萬元，並維持排富條款，包括適用稅率達20%以上、股利採28%分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，將不適用該項優惠。
針對申報條件，國稅局說明，若未聘僱外籍看護，也可透過醫師診斷證明與重大傷病證明申請列報；另對於年滿80歲以上被看護者，也放寬聘僱外籍家庭看護工的申請條件，但仍需符合衛福部規定的失能資格，才能適用扣除額。
📌長照扣除額適用對象包含：
◼︎符合聘僱外籍看護資格者
◼︎經評估為長照需求第2至第8級並實際使用服務者
◼︎入住住宿式機構或團體家屋全年達90日者；若前一年度已達標且持續入住至該年度過世，則不受天數限制。
1. 基本生活費提高：每人調升至213000元，較去年增加3000元，可進一步降低課稅基礎。
2. 長期照顧特別扣除額提高、條件放寬：由12萬元調整為18萬元，減輕照顧失能者家庭負擔。未聘外籍看護者，亦可透過醫療證明申請列報。
3. 放寬人工生殖醫療費扣除：符合補助條件者，可列入醫藥及生育費扣除。