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▲王俐人（如圖）今被爆與老公林琮軒離婚。（圖／翻攝自SWAG）

王俐人傳離婚林琮軒！4年婚破裂原因太痛

▲王俐人（右）與林琮軒（左）聚少離多，財務壓力也很大。（圖／凱瑟琳婚紗提供）

49歲女星王俐人與小7歲演員老公林琮軒結婚4年多，今（30）日被週刊爆料早已於去年底祕密簽字離婚，且簽署保密條款，對外宣稱婚姻中，而導致2人感情走不下去的導火線存在2點，便是長期的聚少離多與債務壓力下，關係漸行漸遠，最終導致走不下去，引發各界關切。對此，《NOWNEWS今日新聞》稍早關心王俐人，也詢問其經紀人，直至截稿前尚未收到回覆。今稍早據《鏡週刊》報導，王俐人與林琮軒已於去年底辦妥離婚手續，還簽署保密條款，達成共識不公開離婚，為得是擔心婚變風波會影響雙方在演藝圈的工作，因此隱瞞全世界，外相也十分關心2人動向。導致婚姻生變的主因，與沉重的經濟壓力脫不了關係，王俐人投資的餐廳受創，最終難逃收攤命運，加上負債累計高達上千萬，致使林琮軒決定到對岸拍戲賺錢，2人聚少離多與財務壓力下，關係漸行漸遠。《NOWNEWS今日新聞》稍早關心王俐人，也詢問其經紀人，直至截稿前尚未收到回覆。據悉，林琮軒已於去年與台灣經紀公司「民視鳳凰藝能」解約，正式將事業重心全面移往對岸發展，展開新生活。