我是廣告 請繼續往下閱讀

▲閱時《灰色的湖》以末日氛圍描繪理想與生存的拉扯。（圖／高市府文化局提供）

▲老男孩劇團《麗娥》以「廚房」為核心場域，映照權力移轉與個人崩解的過程。（圖／高市府文化局提供）

▲春藝匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》，集結四組團隊與作品。（圖／高市府文化局提供）

高雄市政府文化局廣告

高雄春天藝術節「小劇場徵件計畫」2026年迎來第11週年，今年吸引來自全國超過20個優秀表演團隊角逐，最終選出三檔風格獨具、陣容堅強的作品，與一檔階段性呈現匯演。涵蓋現代戲劇及舞蹈等多元形式，將自5月23日起至6月28日，在駁二正港小劇場接力登場，從文本書寫、角色建構、身體感知到宗教科儀，展現當代劇場創作多元而流動的樣貌。今年演出陣容包含閱時《灰色的湖》、老男孩劇團《麗娥》、秋杉所在《八 八》依序登場；並新規劃階段創作匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》，在同台競逐的機制中，挖掘具潛力的創作新能量。為鼓勵青年觀眾觀賞，配合文化部青年席位政策，13至22歲青年觀眾購票可享最高五折甜蜜票價；同時，4~6月表演藝術票券加碼活動，文化幣點數購買青年席位用一點回饋一點，每張青年席位最多回饋300點，回饋次數無上限。所有節目票券均可透過「OPENTIX 兩廳院文化生活」平台購買。高雄市政府文化局局長王文翠表示，小劇場徵件計畫自2016年啟動，以駁二正港小劇場為創作基地，小劇場系列不僅是作品發表的平台，更是創作持續發酵與深化的現場。今年透過「正式製作」與「階段性呈現」雙軌並行，讓創作期程更貼近團隊發展節奏，同時挖掘更多具潛力的作品，形塑高雄為創作培育城市的能量。曾入圍第一屆臺北戲劇獎的團隊「閱時」，攜手文學獎常勝軍編劇郭家瑋，將於5月23日至24日推出年度新作《灰色的湖》。此劇本曾獲教育部文藝創作獎劇本組特優，並獲資深劇場人鴻鴻（閻鴻亞）高度評價，指出其在天災人禍頻仍的當代「彷若預言」。故事背景在不斷下大雪的虛構南方，兩位昔日同窗在執行蒐證任務時，被迫在真相、理想與生存之間做出抉擇。劇中巧妙結合太陽花、反送中等時代影子，並透過演員鄭雅之與陳冠瑋分飾三組角色（師生、親子、偶與操偶人），呈現出當下即末日的冷冽感 。5月29日至31日老男孩劇團帶來全新作品《麗娥》，以莎士比亞《李爾王》為靈感，轉化為一位女性主廚的當代故事，從三人角色結構出發，聚焦權力移轉與個人崩解的過程。作品描繪長年撐起品牌的料理女王，在決定退下後，從主導者轉為被安排的位置，原先建立的一切反而將她排除在外。演出以「廚房」為核心場域，從完整空間逐步被拆解的過程，映照人物狀態與權力關係的崩解，讓觀眾在劇場中感受清醒與混亂的交錯拉扯。當一個人不再被需要，她該如何重新定義自身存在？作品透過高度現場感的表演語彙，引導觀眾直面一場從秩序走向失序的過程。今年春藝小劇場系列舞蹈作品，由高雄當代舞團「秋杉所在」，主張以身體作為思考起點，透過舞蹈回應各式樣態的社會議題。將於6月27日至28日帶來曾入圍第十八屆台新藝術獎年度作品《八 八》。以2009年高雄甲仙撼動國內外的大洪水為背景，結合當代舞蹈、電子聲響、擊樂與舞台裝置，發展出一場具有儀式感的身體展演。創作團隊透過田野踏查與臺灣民間信仰中的「拔超科儀」，轉化為舞台上的動作語彙，使歷史事件不僅停留於再現，而成為對存在、消逝與土地記憶的深層提問。《八 八》不以悲情回顧災難，而是在身體與聲響的流動之中，傳遞對生靈與土地的感念。今年新規劃創作匯演《蒔青：從萌芽到完熟的四種路徑》，集結四組團隊與作品：天天工作社《假使，我有一个囡仔》、行行製作《說再見以後》、好人好事製作《不完全體》及嵬舞劇場舞蹈團《一個消失的房間》，3段戲劇讀演加1部舞蹈身體的階段性展演。以「蒔」為起點，象徵創作從播種、試驗到逐步成形的過程。同時，該場邀請大專院校表演藝術相關科系學生觀賞，並透過藝術家創作理念分享、演後賞析導聆與藝術評論習作等參與形式，深化觀演經驗。學生不僅是觀眾，更在觀看與討論之間，理解創作脈絡與方法，讓創作現場成為學習的延伸場域。春藝小劇場系列不僅呈現完成作品，更向前延伸至創作初期，讓劇場成為一個持續生成的場域，也讓觀眾得以預視未來劇場的更多可能。小劇場徵件計畫辦理邁向第11年，至今已補助65個表演團隊，累計近200場正式演出，並舉辦近百場校園講座與創作工作坊，成果豐碩。今年入選作品不僅體現劇場創作的大膽與多元精神，為持續拓展青少年觀眾對小劇場的認識與喜愛，今年於閱時《灰色的湖》及秋杉所在《八 八》兩檔演出，特開文化幣青年席位教育場，並規劃交通接駁服務，打破地域限制，鼓勵高雄青年學子實際使用文化幣點數購票進入劇場，將觀演經驗轉化為藝術教育的延伸，深化青春世代與劇場之間的連結。春藝小劇場系列節目將於5月23日至6月28日，陸續在駁二正港小劇場登場，展現多元且開放的劇場實驗精神，帶領觀眾走進創作現場，感受小劇場生成的獨特魅力。系列節目購票請上「OPENTIX兩廳院文化生活」網站（或逕洽各演出劇團，本系列各檔節目均有文化部青年席位優惠，更多節目資訊請上高雄春天藝術節官網及臉書粉絲專頁查詢。