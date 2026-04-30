5/1勞動節連假即將到來！由於 2026 年起實施勞動節全國一致放假，不論是民間企業、公務機關或學校通通都放假。面對修法後的第一個「全民勞動節」，若勞工被要求出勤，薪水究竟該怎麼算？《NOWNEWS》特別整理出關鍵計算公式，提醒勞工 5/1 當天上班薪水直接「發雙倍」，若雇主漏給恐面臨百萬重罰。
🟡 2026 勞動節連假：加班費公式一文看懂
今年勞動節落在週五，連同週末形成 3 天連假。依照勞基法，不同假別的加班費計算方式也有所差異。以常見的「週一至週五工作日、週六休息日、週日例假日」模式計算如下：
🟡 實戰算給你聽：這天上班你能多領多少？
根據勞動部與各地勞工局範例，以月薪除以 30 天、每日 8 小時（時薪）計算：
1. 月薪 36,000 元（時薪 150 元）：
台中市勞工局指出，部分餐飲或服務業若需將國定假日與其他工作日調移，必須取得勞工本人「個別同意」，且應明確標示調後日期。例如將5 月 1 日與 6 月 3 日對調，則 6月3日改為國定假日，當日出勤應給付加倍工資。若雇主片面宣布不給加班費或強迫補休，即屬違法。至於時薪制人員（工讀生），只要 5/1 當天出勤，不論時數，時薪皆應以「雙倍」計算。
🟡 勞動部提醒：沒給加班費最高罰 100 萬
勞動部強調，勞動節為法定國定假日，保障勞工休假權益是企業責任。雇主若未依法加倍給薪，將被處以 2 萬元以上、100 萬元以下 罰鍰，並公布事業單位名稱。勞工若發現薪資袋少領錢，可備妥出勤紀錄向各地勞工局申訴，或撥打 1955 勞工權利諮詢專線維護自身權益。
資料來源：台中市勞工局、勞動部
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今年勞動節落在週五，連同週末形成 3 天連假。依照勞基法，不同假別的加班費計算方式也有所差異。以常見的「週一至週五工作日、週六休息日、週日例假日」模式計算如下：
|日期
|假別性質
|出勤薪資計算公式
|備註
|5 月 1 日 (五)
|國定假日
|加發 1 倍工資 (8 小時內)
|這天拿雙倍！
|5 月 2 日 (六)
|休息日
|前 2 小時（時薪×1.34）、後 6 小時（時薪×1.67）
|加班費通常最高
|5 月 3 日 (日)
|例假日
|非天災事變，不得出勤
|出勤須給 1 倍薪 + 補休
根據勞動部與各地勞工局範例，以月薪除以 30 天、每日 8 小時（時薪）計算：
1. 月薪 36,000 元（時薪 150 元）：
- 5/1 上班： 除了原本月薪，再領 1,200 元 (150×8) 加班費。
- 5/2 上班： 8 小時加班費共可領 1,900 元。
- 5/1 上班： 除了原本月薪，再領 1,600 元 (200×8) 加班費。
- 5/2 上班： 8 小時加班費共可領 2,534 元。
台中市勞工局指出，部分餐飲或服務業若需將國定假日與其他工作日調移，必須取得勞工本人「個別同意」，且應明確標示調後日期。例如將5 月 1 日與 6 月 3 日對調，則 6月3日改為國定假日，當日出勤應給付加倍工資。若雇主片面宣布不給加班費或強迫補休，即屬違法。至於時薪制人員（工讀生），只要 5/1 當天出勤，不論時數，時薪皆應以「雙倍」計算。
🟡 勞動部提醒：沒給加班費最高罰 100 萬
勞動部強調，勞動節為法定國定假日，保障勞工休假權益是企業責任。雇主若未依法加倍給薪，將被處以 2 萬元以上、100 萬元以下 罰鍰，並公布事業單位名稱。勞工若發現薪資袋少領錢，可備妥出勤紀錄向各地勞工局申訴，或撥打 1955 勞工權利諮詢專線維護自身權益。
資料來源：台中市勞工局、勞動部