大學招生委員會聯合會今（30）日公布117 學年度 「大學繁星推薦、申請入學、分發入學參採數學考科查詢系統」。招聯會執行秘書、台大教務長王泓仁指出，公布數學考科可協助高一學生，在高二分軌時掌握不同校系需求；各大學使用數學考科的情況呈現穩定趨勢，114學年度納入數學乙後到了117學年，有些微變動，則是因為有部分系組因應各自的招生需求定位做彈性調整。
參採數學考科查詢系統今公布；由於108課綱將高中數學學習自高二起劃分為不同軌道，因此招聯會公布三大招生管道中，各系組對學測數學A、B ，分科測驗數學甲、乙的參採資訊，協助目前高一學生在升高二分軌選課前，能清晰掌握不同校系對數學考科的要求，及早規劃。
繁星推薦與申請入學 數學參採呈現穩定態勢
招聯會統計117學年度，「繁星推薦」管道有538個系組參採「數學A」，208 個系組參採「數學B」，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有134個系組，有783個系組不參採數學。
「申請入學」則有625個系組參採數學 A，235個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學。與116學年度相比，兩招生管道有使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈現持平狀態。
分發入學 143校系組參採分科測驗數學乙
招聯會統計117學年度分發入學管道參採數學A的校系有60個系組，參採數學B有129個系組，使用數學甲有477個系組。至117學年度分發入學管道全部有使用到數學乙從116學年度的155系組降為143個系組（其中參採數學乙有140個系組、參採數學A+數學乙有1個系組、參採數學B+數學乙有1個系組、 使用數學A或B並採計數學乙則有1 個系）；而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組。完全不使用數學校系有859個系組。
採數乙 多是財經、資訊、管理學群
招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，經過兩年摸索，大學的選才考量經過優化調整後，117學年度有使用到分科測驗數乙的143個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，共104系組占有使用數乙系組（143系組)中的72.7%。
招聯會已提前兩年公布各招生管道參採之數學考科，讓高一學生規畫高二數學選修課程。 不過，招聯會也特別提醒，各校系實際使用情形，最終仍須以當學年度正式公布的招生簡章為準。
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招聯會統計117學年度，「繁星推薦」管道有538個系組參採「數學A」，208 個系組參採「數學B」，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有134個系組，有783個系組不參採數學。
「申請入學」則有625個系組參採數學 A，235個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有151個系組，有965個系組不參採數學。與116學年度相比，兩招生管道有使用到數學考科和完全不參採數學系組數的比例差不多，呈現持平狀態。
分發入學 143校系組參採分科測驗數學乙
招聯會統計117學年度分發入學管道參採數學A的校系有60個系組，參採數學B有129個系組，使用數學甲有477個系組。至117學年度分發入學管道全部有使用到數學乙從116學年度的155系組降為143個系組（其中參採數學乙有140個系組、參採數學A+數學乙有1個系組、參採數學B+數學乙有1個系組、 使用數學A或B並採計數學乙則有1 個系）；而數學A或B進行招生分組或擇一檢定有80個系組。完全不使用數學校系有859個系組。
採數乙 多是財經、資訊、管理學群
招聯會常委會決議從114學年度起將「數學乙」納入分科測驗考科，經過兩年摸索，大學的選才考量經過優化調整後，117學年度有使用到分科測驗數乙的143個校系組中，以財經、資訊、管理學群居多，共104系組占有使用數乙系組（143系組)中的72.7%。
招聯會已提前兩年公布各招生管道參採之數學考科，讓高一學生規畫高二數學選修課程。 不過，招聯會也特別提醒，各校系實際使用情形，最終仍須以當學年度正式公布的招生簡章為準。