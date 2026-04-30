我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勞動節連假各地多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

▲勞動節氣溫顯著回升，下周鋒面、東北季風影響，全台氣溫再下滑。（圖／中央氣象署）

今（30）日台灣持續受鋒面影響，中部以北要注意大雨，入夜後雨勢會逐漸趨緩，天氣風險公司分析師黃國致表示，五一勞動節連假前2天（5月1日至5月2日），全台多雲到晴、氣溫回升，周日（5月3日）會有另一波「梅雨季鋒面」接近，一直到下周二（5月5日），又要迎接一段不穩定的天氣。黃國致指出，今天全台都有短暫陣雨、雷雨，中部以北有大雨；東北季風讓氣溫下滑明顯，北部、東北部只有19至22度，中部20至27度，南部22至32度，東南部21至27度，中部以北及東北部感受濕涼，請注意保暖。黃國致說明，周五、周六氣溫回升，早晚仍較涼，各地為多雲到晴天氣，僅東部、恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區局部有短暫雷陣雨，前往山區遊玩，仍建議攜帶雨具；台灣各地高溫29至33度，低溫則是21至25度周日會有新一波梅雨季鋒面接近，西半部將有短暫陣雨或雷雨，其它地區多雲到晴，不過午後各地山區仍有局部短暫雷陣雨，氣溫方面無明顯變化，白天外出可多補充水分並注意防曬。黃國致提醒，下周一、下周二鋒面通過、東北季風增強，全台天氣不穩定，北部、東北部氣溫轉涼。下周一中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部也有局部有短暫陣雨，山區局部有雷雨，其它地區都是局部短暫陣雨。下周二北部、東部、中南部山區有短暫陣雨或雷雨，其它地區局部有短暫陣雨；下周三（5月6日）東北季風減弱，氣溫稍回升，東部、恆春半島仍局部有短暫陣雨，其它地區轉為多雲到晴，午後中南部山區局部有短暫陣雨。