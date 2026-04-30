台北市大安區發生一起「低價釣魚」的網路詐騙案。一名67歲的林姓老翁日前在網路上看到「10斤芒果180元」的超低價廣告，心動下單購買了3箱。不料詐騙集團後續竟以「帳戶未認證」為由，企圖誘騙老翁操作網路銀行設定。所幸老翁因不熟悉網銀介面，親自前往實體銀行臨櫃辦理匯款，機警的行員察覺有異立刻通報轄區警方到場攔阻，成功聯手保住了老翁的荷包。

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據了解，林姓老翁日前在瀏覽臉書時，被一則價格「甜到不合理」的芒果販售廣告吸引，對方標榜10斤只要180元，老翁不疑有他，立刻下訂了3箱共計540元。詐騙集團隨即傳送假冒的超商「賣貨便」交易連結供其點擊，接著便以「帳戶尚未完成認證」為藉口，要求老翁依照指示登入網銀進行設定。由於老翁不懂複雜的網路操作，便直接跑到銀行櫃檯要求匯款，反而因此引起行員的警覺，趕緊通報大安警分局臥龍街派出所員警趕赴現場關懷，當場戳破這場騙局。

大安警分局指出，雖然老翁最初的訂單金額僅有540元，但這其實是詐騙集團慣用的「低價釣魚」陷阱。歹徒往往利用民眾撿便宜的心態，先以極低的價格引誘下單，後續再用「賣貨便未完成認證」、「解除設定」等話術，進一步騙取被害人的帳戶權限或誘使進行高額轉帳，藉此洗劫存款。警方呼籲，民眾網購時若遇到遠低於市場行情的商品務必提高警覺，切勿隨意點擊不明連結或聽從指示操作金流，遇有疑慮請立即撥打165反詐騙專線查證，以免辛苦錢淪為詐騙集團的提款機。

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鍾昀軒編輯記者

畢業於文化大學新聞學系，
現任《NOWNEWS今日新聞》社會線記者。

曾在娛樂線見證舞台的光彩，
也在社會線直面生命的沉重。