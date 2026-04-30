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▲范姜彥豐（右）與粿粿（左）婚姻破裂，對簿公堂浮上檯面。（圖／翻攝自范姜彥豐Zack FB）

粿粿王子判決書有貓膩！律師林智群：投降雖然可恥但有用

▲王子（如圖）演藝事業重創。（圖／翻攝自臉書@王子 邱勝翊）

藝人范姜彥豐開告粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）不倫案本月28日宣判，今（30）日一早判決書出爐，全文粿粿、王子被稱為「B01」、「B02」，2人的不倫對話也無呈現，引發社會關注，連名律師林智群也發文，一語道破判決書貓膩「果真非常乾淨」，直呼「吃瓜群眾可以散了，投降雖然可恥但有用」，掀起不少網友對其稱讚，原來，林智群早在2天前，就精準分析該判決書走向，粿粿與王子認諾一切，為的是不讓不倫鹹濕對話被寫在判決書裡，果真如此。判決書中可見，粿粿與王子認諾一切，范姜彥豐獲賠100萬，基於節省司法資源耗費，以遮隱當事人姓名、刪減敏感對話細節的方式呈現，這讓想要一探究竟粿粿與王子私下互動的網友們撲了個空，吃瓜失敗。對此，名律師林智群稍早發文，一語道破判決書貓膩「果真非常乾淨」，直呼「吃瓜群眾可以散了，投降雖然可恥但有用」，引來不少人讚道，「律師是先知」、「沒瓜可吃 差不多下個月王子就會復出了！」原來2天前林智群就分析，粿粿與王子認諾一切，為的是不讓鹹濕對話被寫在判決書裡，「既然被告已經全部投降，對於原告主張都沒意見，判決裡面也不需要把原告所提的證據逐一寫在判決理由裡面」，果真內容簡單、乾淨。另一律師王至德則認為，法官的做法滿正確的，「名人的案件總是會被人翻出來再三傳閱，粿粿跟范姜彥豐還有小孩，如果把這些鹹濕或露骨的對話都放到網路上，對小孩而言，就是再把傷害割深一點」，才把涉及個人隱私部分將予以隱匿處理。王至德再說，當然粿粿、王子認諾對於訴訟而言也算是「犯後態度尚佳」，多少也有點幫助。