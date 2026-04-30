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▲YouTube原本只有提供給付費的Premium用戶「畫中畫」功能，預計將在未來幾個月內逐步向全球所有用戶開放。（圖／手機截圖）

三種會員權益差異一次看

▲YouTube 「畫中畫」功能，三種會員權益差異一次看。（圖／ChatGPT生成）

畫中畫怎麼用？

3招檢查手機設定畫中畫

，未來可以一邊回訊息同時還能繼續觀看YouTube，影片會縮小成懸浮視窗繼續播放，讓觀影不中斷。台灣用戶之後應該也能享受該功能，但官方應該是逐步推送，所以可能還需要再等等。根據YouTube團隊的說明，這次的更新涵蓋了各種類型的用戶，只要在Android或iOS裝置上都能享受這項功能，但此次更新官方仍保留不同會員等級的功能區隔。要觸發畫中畫功能非常簡單，只要在播放影片時，向上滑動螢幕或點擊手機的主畫面按鈕退出App，影片就會自動縮小成一個迷你的懸浮播放器。在畫中畫模式下可以用手指隨意將視窗拖曳到螢幕上的任何角落。透過兩指捏合或展開，或是直接雙擊播放器來放大或縮小視窗。如果發現跳出App後影片就停止了，無法啟動畫中畫，可能需要提供給系統權限或更新設定，檢查確認步驟如下：檢查YouTube App內設定：開啟YouTube App，點擊「你的內容」（You）按鈕，接著進入設定>「一般」，確認「畫中畫」選項已經開啟。iOS裝置用戶：首先請確認系統已更新至iOS15.0或以上版本。接著前往手機的「設定」>「一般」>「畫中畫」，確認已開啟「自動啟動畫中畫」。Android裝置用戶：前往手機的「設定」>「應用程式」>「特殊應用程式存取權」>「畫中畫」，並確保YouTube的權限設定為「允許」。