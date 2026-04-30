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世界咖啡賽制組織（World Coffee Championship簡稱WCC）昨無預警將涉及台灣訊息，都從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」，包括剛奪得「2026世界盃拉花大賽」的台灣選手林紹興，也從原先代表台灣被粗暴改成中華台北。對此，陸委會副主委梁文傑今（30）日嗆這問題應該問國民黨主席鄭麗文，「因為她對世界各國奉行一個中國原則感到很興奮」。立法院內政委員會今續審《國家安全法》修法草案，陸委會副主委梁文傑會前受訪，針對WCC將涉台訊息從「TAIWAN」改成「CHINESE TAIPEI」，他直言這不是「中性的名詞」，大家應該去問國民黨主席鄭麗文，因為她對於世界各國都奉行一個中國原則是感到很興奮的，那現在人家就是用一個中國原則來對待台灣的各個團體包括總統出訪、台灣咖啡，那大家應該要去問鄭麗文主席。另外針對中國福建省宣布，在福建的上海戶籍居民，可申請簽注赴金門、馬祖，進行團隊旅遊或自由行，梁文傑則說，金門馬祖的小三通旅遊從沒有限定是在大陸哪一個省份才能夠來，是他們自己限制東限制西，那他們現在開放上海，那就按照相關規定來辦理好了。