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▲王俐人（如圖）表示，愛自己就自把自己打理好，按摩養生，自然可以內外發光。（圖／翻攝自王俐人臉書）

藝人王俐人近期大膽跨足成人直播平台SWAG，在鏡頭前分享平常如何保養和按摩，跨領域的嘗試也讓她背負不小壓力。近期她現身足部按摩店，事後她也在臉書分享心聲，坦言這幾天確實累積不少壓力，「很多人問我，為什麼總是那麼注重保養？其實愛自己不需要複雜的儀式，就是簡單地把身體顧好，讓氣血循環順暢，整個人狀態自然就會好。」王俐人近日在SWAG直播大談兩性話題，直率風格吸引萬人朝聖。現在身兼節目、拍片及團購主等多重身分的她，高壓生活已達臨界點。王俐人表示：「忙碌後的自我犒賞，是為了走更長遠的路。這幾天累積了不少壓力，最好的充電方式，就是讓腳徹底放鬆一下。」面對外界好奇她為何總是維持超狂狀態，王俐人直言：「愛自己不需要複雜的儀式，就是簡單地把身體顧好。」她認為定期足部按摩不僅能緩解因忙碌開會、錄影導致的雙腿腫脹，更能透過氣血循環，修復因高壓工作受損的睡眠品質。即將邁入50歲大關，王俐人對保養有了全新的定義。她分享自己最享受按摩的 3 個好處，包括舒緩雙腿腫脹、提升睡眠品質以及改善代謝。她強調這不僅是放鬆，更是一種對未來的承諾。「保持身體健康，就是對生活最大的投資。」王俐人語重心長地寫道。對於這幾年斜槓多個領域、甚至挑戰成人平台直播，她認為唯有好的體魄，才能支撐她不斷嘗試新事物的野心。王俐人在文末也親切詢問粉絲：「壓力大時，最喜歡用什麼方式犒賞自己？」引發大批網友共鳴。不少歌迷留言打氣：「做自己最美不用在意他人眼光」、「不要被社會輿論影響。做自己就好」、「勇敢做自己按讚」。