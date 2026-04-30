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雨何時才停？專家：入夜逐漸趨緩

▲雖然地面鋒面已經通過，但還有「中高層短波槽」引進水氣，台灣今天仍有明顯雨勢。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

勞動節連假午後有雨 下周鋒面再襲台

▲勞動節連假有一波降雨空檔，下周至5月10日，還會有2波鋒面襲台帶來雨勢。（圖／賈新興提供）

鋒面雖然已經通過台灣，不過水氣仍偏多，今（30）各地雨勢晚間才會逐漸趨緩，氣象專家賈新興指出，勞動節連假（5月1日至5月3日）天氣回穩，以午後雷陣雨為主，下周又會有一波鋒面導致明顯降雨；此外，梅雨季雖然5月就展開，但預估有利梅雨發展的環境，6月1日前後才會建立，並持續至6月中旬。天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，雖然地面鋒面已經通過，但還有「中高層短波槽」要經過台灣以北，帶動中層水氣經過，白天期間西半部仍有局部短暫陣雨或雷雨，民眾持續要留意小範圍對流系統發展，可能帶來的「短時較大雨勢」，東半部則是有局部短暫陣雨。今晚短波槽經過後，水氣減少，中南部屬於短暫陣雨後漸轉多雲天氣，北部、東半部仍有局部短暫陣雨，且受東北季風影響，北部、東北部白天高溫只有21至22度，中部、花東高溫24至27度，南部高溫仍有29至31度或，南北之間溫度差異較大。賈新興則說明，勞動節連假算是一波降雨空檔，主要雨勢都是午後對流造成，周五、周六午後，台中以南山區、花東山區有局部短暫陣雨；周日水氣稍微較多，桃園以北、宜蘭、中彰投有零星短暫雨，台東留意有局部焚風發生的機率。下周將會有一波鋒面襲台，特別是下周一、下周二，全台降雨機率提高，山區雨勢最明顯，接著在5月10日，也有一波移動快速的鋒面，將導致各地明顯的降雨，5月12日起至5月27日，降雨相對以偏少的機率較高。賈新興強調，雖然進入5月就算梅雨季，但5月初的鋒面看起來都「移動快速」，和典型的「滯留鋒面」不同，因此對於水庫水情挹注有限，真正適合梅雨的環境，可能要等到6月1日前後，因此民眾仍要養成節約用水的習慣。