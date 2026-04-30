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去年「大罷免」，國民黨幾乎去了半條命才渡險關，想不到還沒有記取教訓，各種狂亂蔓延，季麟連高嗆「開除韓國瑜」，大戲登場了，在軍購立場和鄭麗文黨中央表達過不同立場的有徐巧芯、趙少康、朱立倫、盧秀燕，族繁不及備載。國民黨是不是要上演一齣「大開除」大戲，許多人都充滿期待。當然，國民黨馬上又啟動「團結」的老腳本，大家又開始溫良恭儉讓的惺惺作態，但其中同床異夢的矛盾仍在增溫，隨時可能因為新的矛盾產生更大的爆發。最新的矛盾就是柯文哲與拆除忠孝橋引道的紛擾，鍾小平、游淑慧和陳智菡隔空駁火，所謂的藍白合作也有了新的裂痕。這樣的在野大內鬥，對於2028的期待，最受傷的，恐怕是黃國昌和盧秀燕了。毫無意外，國民黨和民眾黨所謂的「比民調」當然是李四川領先黃國昌，黃國昌「參選新北市」的政治籌碼再度夢碎。這樣的局面，大家都心裡有數，當所謂的藍白民調正在進行的時候，黃國昌一度也所謂的「騎自行車拉票」，這樣的行為只讓人啞然失笑。根據新北市政府的官網資料，新北市的道路密度，不含巷道是「每平方公里平均有4.79公里道路」，新北市2025平方公里，不含巷道的道路至少應該有「9830公里」，黃國昌光想要騎完走一圈，等於是「萬里長征」，他爭取的不是「百里侯」而是「萬里侯」了。更讓人莞爾一笑的是，黃國昌還擺出「支持李四川」的態度，問題是有這個實力嗎？在前幾個月，黃國昌宣稱可以參與李四川的競選團隊，甚至有人起鬨說是「副市長」，當時李四川都冷處理了；現在正式宣告黃國昌落敗，李四川說黃國昌是黨主席應該是要全台輔選，換言之，就是新北市不勞黃國昌了。而若是當選，李四川說將來北市府市政團隊會吸納民眾黨的人才，也沒有說是黃國昌，這個釘子夠冷、夠狠！當然前一陣子說黃國昌參選彰化的一事，也已經恢恢湮滅，並沒有這檔事。拔劍四顧心茫茫，不知落腳在何方？就是黃國昌當前處境的寫照。至於未來？黃國昌在接替當時正在土城「進修」黨主席時的意氣風發，還被許多人預期的「2028盧昌配」更是黃粱夢碎了。現在的黃國昌，在民眾黨內，上有柯文哲，而且柯文哲自己有自己的人馬，黃國昌要當柯文哲的「影武者」都不可得。立法院中，早就沒有黃國昌的名字，想要在扮演忠誠的「傅（崑萁）隨組織」也沒有舞台；黃國昌的直播聲量也持續低迷、全台輔選？且看他那個騎自行車畫面，只能說是千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。這樣政治家底寒酸的黃國昌，憑什麼可以向盧秀燕叫版，相要搭檔成為副總統參選人名單？更現實的說，就算盧秀燕想，國民黨也越來越沒有由盧秀燕代表參選2028的機會了。黃國昌的問題在於「喜歡亂出頭」，咆哮令人生厭。盧秀燕的問題「該出頭時就縮頭」，被譏諷是「比侯友宜更侯友宜」貪圖「歲月靜好」，該承擔時不承擔，讓國民黨落入鄭麗文之手，搞到國民黨內亂不止，連鄭麗文都可以和盧秀燕並列是國民黨的「太陽」，事實上，鄭麗文比盧秀燕更能掌握國民黨，且看軍售案，盧秀燕一度要出面找立委還訪美，現在又是寂靜無聲，不敢挑戰鄭麗文。當鄭麗文也是國民黨的「太陽」，更是國民黨的悲歌奏起，天文學上，「紅太陽」是恆星生命已經進入末期，走向殞滅不復返了。此時此刻就算還有「盧昌配」，也只是藍白陣營的另一個悲劇和笑話！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com