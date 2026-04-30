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▲立委洪孟楷今日在立法院交通委員會質詢時關切台鐵招商案。（圖／記者李青縈攝）

台鐵公司「台北車站」商場ROT案，招商結果提前曝光由新光三越拿下最優申請，而目前經營的微風廣場質疑評選公平性，有一名審委員曾擔任新光人壽財務顧問，沒有落實利益迴避原則。台鐵董事長鄭光遠指出，政風已經啟動調查招商結果提前外洩一事，最快兩週完成。「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、 修建及營運移轉案」為台鐵旗下最大招商案，預計至少可創造年營收50億元，因此在各家幾乎是百貨業者的兵家必爭之地，包含統一、新東陽、新光三越、微風廣場、潤泰、JR東日本、澎坊、京站、誠品全部出手投標。台鐵28日正式公告新光三越為最優申請人，同時評定次優申請人為微風廣場。不過，微風廣場不滿，正式公告前已經有媒體報導，質疑評選資訊提早外流，甚至可能影響評選公正性。另，一名評審委員曾任新光人壽財務顧問，與投標集團之間存在業務關聯，疑似未落實利益迴避原則。立委洪孟楷今日在立法院交通委員會質詢時關切台鐵招商案，請台鐵說明招商結果為何提前外洩，同時提醒台鐵處理招商時，不要讓消費者權益受損。鄭光遠指出，目前已經啟動內部程序，由政風等對相關人員調查，包含內外部委員、審查委員、工作人員、顧問公司等，預計最快2週時間完成調查。廠商有異議可以在30天內提出，台鐵接到後要在20天內答覆。他也說，徵選結果已經公告，會依法持續進行，不會因為抗議或是跟業者的回覆過程而停止議約等程序。