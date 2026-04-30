雄獅旅遊表示將加開平日包團，目前增加5月4日、5月5日

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘉義藝術節期間，皮克敏玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗。（圖／嘉義市政府提供）

雄獅旅遊緊急加開少數名額 擬規劃平日包團

目前已確定於今（30）日中午將增加5月4日、5月5日兩日行程。

▲雄獅旅遊「皮克敏一日遊」5月各梯次席位賣光光（圖／翻攝雄獅旅遊官網）

另外3地出發還有席位 雄獅旅遊：其他嘉義深度遊行程也包入

皮克敏行程太受歡迎 可樂旅遊也在規劃中

皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣引發熱潮，嘉義市府也規劃5月限定「嘉義藝術節」活動也與皮克敏合作，將在嘉義8個特殊地點，玩家有機會獲得特別飾品金色花苗以及明信片，「雄獅旅遊」順勢推出期間限定599元的「皮克敏一日遊」行程，載送玩家從台北出發前往嘉義解鎖任務，嘉義市府規劃5月限定活動「嘉義藝術節」將於明（1）日開跑，最大亮點是與皮克敏合作，推出限定「Pikmin Bloom迷你散步」，活動期間內，玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，於任一特殊地點向下滑動，可獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。雄獅旅遊嗅到皮克敏商機，推出一日遊行程，專車接送玩家到嘉義現場「散步種花打蘑菇」，沒想到商品開賣約1週，台北出發團昨日竟已全數售罄，雄獅旅遊表示，雄獅旅遊並提及：「因假日車輛調度仍受整體運能配置影響，短期內確實較難加開同款團型，近期已有旅客主動揪團，，顯示市場需求仍具熱度，後續將視實際成團情況與資源配置彈性調整。」《NOWNEWS今日新聞》記者實際上雄獅官網查詢，另外，記者也詢問可樂旅遊，業者提到，到嘉義的皮克敏行程原本就也在產品規劃當中，但是雄獅率先開賣了，現在考量消費者需求，可能也將開團，但目前尚在規劃當中。