皮克敏系列手遊《Pikmin Bloom》近期在台灣引發熱潮，嘉義市府也規劃5月限定「嘉義藝術節」活動也與皮克敏合作，將在嘉義8個特殊地點，玩家有機會獲得特別飾品金色花苗以及明信片，「雄獅旅遊」順勢推出期間限定599元的「皮克敏一日遊」行程，載送玩家從台北出發前往嘉義解鎖任務，台北團全數售罄後，昨（29）日緊急加開少數席位，今早又再度秒殺賣光，雄獅旅遊表示將加開平日包團，目前增加5月4日、5月5日；而另外3地（桃園、台中、高雄）出發團則尚有名額。可樂旅遊也表示，目前規劃相關行程中。
嘉義市府規劃5月限定活動「嘉義藝術節」將於明（1）日開跑，最大亮點是與皮克敏合作，推出限定「Pikmin Bloom迷你散步」，活動期間內，玩家可於Pikmin Bloom中與嘉義市的8個特殊地點互動，獲得與各地點相關的飾品皮克敏金色花苗，以及特別設計的明信片。此外，於任一特殊地點向下滑動，可獲得一項地點挑戰，完成地點挑戰中的任務後，可獲得紅色照片鈕扣徽章飾品皮克敏的金色花苗。
雄獅旅遊緊急加開少數名額 擬規劃平日包團
雄獅旅遊嗅到皮克敏商機，推出一日遊行程，專車接送玩家到嘉義現場「散步種花打蘑菇」，沒想到商品開賣約1週，台北出發團昨日竟已全數售罄，雄獅旅遊表示，因應市場需求，昨（29）日已確定緊急加開席位，今（30）日又再度秒殺被訂光。
雄獅旅遊並提及：「因假日車輛調度仍受整體運能配置影響，短期內確實較難加開同款團型，近期已有旅客主動揪團，評估以平日包團方式出行，顯示市場需求仍具熱度，後續將視實際成團情況與資源配置彈性調整。」目前已確定於今（30）日中午將增加5月4日、5月5日兩日行程。
另外3地出發還有席位 雄獅旅遊：其他嘉義深度遊行程也包入
《NOWNEWS今日新聞》記者實際上雄獅官網查詢，台北團之外，桃園、台中、高雄出發團，目前尚還有名額。另外，也在其他的嘉義旅遊團中，例如「嘉義藝術節手遊散步X栩悅號」中，額外包入「嘉義藝術節」行程。
皮克敏行程太受歡迎 可樂旅遊也在規劃中
另外，記者也詢問可樂旅遊，業者提到，到嘉義的皮克敏行程原本就也在產品規劃當中，但是雄獅率先開賣了，現在考量消費者需求，可能也將開團，但目前尚在規劃當中。
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雄獅旅遊嗅到皮克敏商機，推出一日遊行程，專車接送玩家到嘉義現場「散步種花打蘑菇」，沒想到商品開賣約1週，台北出發團昨日竟已全數售罄，雄獅旅遊表示，因應市場需求，昨（29）日已確定緊急加開席位，今（30）日又再度秒殺被訂光。
雄獅旅遊並提及：「因假日車輛調度仍受整體運能配置影響，短期內確實較難加開同款團型，近期已有旅客主動揪團，評估以平日包團方式出行，顯示市場需求仍具熱度，後續將視實際成團情況與資源配置彈性調整。」目前已確定於今（30）日中午將增加5月4日、5月5日兩日行程。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際上雄獅官網查詢，台北團之外，桃園、台中、高雄出發團，目前尚還有名額。另外，也在其他的嘉義旅遊團中，例如「嘉義藝術節手遊散步X栩悅號」中，額外包入「嘉義藝術節」行程。
皮克敏行程太受歡迎 可樂旅遊也在規劃中
另外，記者也詢問可樂旅遊，業者提到，到嘉義的皮克敏行程原本就也在產品規劃當中，但是雄獅率先開賣了，現在考量消費者需求，可能也將開團，但目前尚在規劃當中。