天母商圈地標再少一間！在天母西路精華區屹立 30 多年的平價服飾品牌「NET 天母店」，近日突掛出熄燈告示，宣布因租約到期將於 5 月 17 日結束營業。老店撤出的消息引發在地人感嘆「時代的眼淚」，更有網友搜出該店面隨即以月租 30 萬招租，紛紛痛批房東「貪婪」。不過，在地房仲卻指出，這筆租金開價其實「很符合行情」。
🟡 30 年回憶 5/17 熄燈 網友痛批：又是房東漲價？
「NET 天母店」是天母人從小到大的回憶，不少網友在《靠北天母幫》留言表示不捨，「這家開 30 幾年了，小時候就在這打工」、「天母西路的回憶快消失光了」。
隨著撤店消息曝光，租屋網也出現該址的招租資訊，標榜 1 樓加地下室共 136 坪，月租開價 30 萬元。此舉引發大批網友群情憤慨，直言：「連 NET 都撐不住，房東還想領 30 萬？」、「笑看房東能空多久」、「天母商圈就是被房東玩死的」。
🟡 在地房仲平反：30 萬開價合理 天母消費力並未衰退
針對網友的「貪婪論」，在地房仲則有不同看法。他指出，該店面位於天母西路中段，是當地最熱鬧的區域，「天母消費力並未衰退，只是消費習慣洗牌」。他分析，天母擁有三家百貨公司支撐基本盤，許多獲利的業者是選擇轉進百貨經營。
另名在地專家進一步解析真實行情指出，該店面 1 樓約 53 坪、地下室 83 坪。若以 1 樓每坪租金 4000 元、地下室 1500 元試算，月租 30 萬元確實符合市場行情，「不論是零售或餐飲接手，去化機會都很高」，並非盲目喊價。
🟡 趁熄燈前最後掃貨！平價服飾戰火轉向優惠檔期
NET 天母店目前正舉行「Bye Bye Sale」出清，吸引不少在地人把握最後機會重溫回憶。而平價服飾龍頭之爭並未停歇，UNIQLO 也選在此時（4/30-5/10）針對母親節推出期間限定優惠，包含圓領 T 恤、涼感內搭等單品下殺 290 元起。
在老店撤出天母西路的同時，商圈店面面臨重新洗牌。專家分析認為，天母商圈雖偏向封閉式社區，但高所得結構穩定，只要租金定位精準，仍是許多品牌插旗的首選地段。
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「NET 天母店」是天母人從小到大的回憶，不少網友在《靠北天母幫》留言表示不捨，「這家開 30 幾年了，小時候就在這打工」、「天母西路的回憶快消失光了」。
隨著撤店消息曝光，租屋網也出現該址的招租資訊，標榜 1 樓加地下室共 136 坪，月租開價 30 萬元。此舉引發大批網友群情憤慨，直言：「連 NET 都撐不住，房東還想領 30 萬？」、「笑看房東能空多久」、「天母商圈就是被房東玩死的」。
針對網友的「貪婪論」，在地房仲則有不同看法。他指出，該店面位於天母西路中段，是當地最熱鬧的區域，「天母消費力並未衰退，只是消費習慣洗牌」。他分析，天母擁有三家百貨公司支撐基本盤，許多獲利的業者是選擇轉進百貨經營。
另名在地專家進一步解析真實行情指出，該店面 1 樓約 53 坪、地下室 83 坪。若以 1 樓每坪租金 4000 元、地下室 1500 元試算，月租 30 萬元確實符合市場行情，「不論是零售或餐飲接手，去化機會都很高」，並非盲目喊價。
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在老店撤出天母西路的同時，商圈店面面臨重新洗牌。專家分析認為，天母商圈雖偏向封閉式社區，但高所得結構穩定，只要租金定位精準，仍是許多品牌插旗的首選地段。