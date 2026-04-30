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美國白宮記者協會25日發生的晚宴槍擊案，31歲男子艾倫（Cole Allen）闖入現場企圖刺殺美國總統川普及政府官員，美國檢方公布最新調查，艾倫曾於行動前在飯店房間內自拍，可看到他全副武裝，照片中武器全都露。根據美聯社報導，美國檢方在週三的一份最新法庭文件中表示，試圖闖入白宮記者協會晚宴並意圖刺殺川普的男子，在事發前幾分鐘於其飯店房間內拍下一張自拍照，照片中他配備有彈藥包、肩掛式槍套以及一把帶鞘的刀具。畫面顯示，艾倫身穿黑色長褲、黑色襯衫和紅色領帶，在位於華盛頓希爾頓飯店的房間內拍下該照片；當時川普與數百名記者正於該飯店舉行週六晚間的盛大晚宴。調查人員表示，這名來自加州托倫斯、31歲的男子，在試圖衝過靠近飯店宴會廳的安全路障時被攔下，並與負責維護該活動安全的特勤局人員發生交火。更多細節出現在檢察官提交的法庭文件中，檢方希望艾倫在審前持續被羈押。相關聽證會定於週四舉行。美國政府表示，艾倫當晚曾多次在線查詢以追蹤川普的動態，包括川普在希爾頓飯店下車時的即時畫面。調查人員指出，帶有「道歉與說明」附件的預設電子郵件約於晚上8點30分發送。美國助理檢察官瓊斯（Charles Jones）在調查文件中提到，「他意圖殺人，並在試圖突破安檢、攻擊目標時開槍。簡單來說，若在審前獲釋，被告對社區構成異常嚴重的危險。被告缺乏犯罪前科及其他個人情況，並不會改變這一結論。」艾倫於週一出庭，被控企圖刺殺總統；當局指出，這起擾亂華盛頓活動的攻擊，至少已策劃數週。同時，在週四聽證會前，一名治安法官下令哥倫比亞特區監獄允許艾倫與律師進行不受限制的會面，律師們抱怨他們無法與當事人私下會談。辯方律師阿貝（Tezira Abe）與共同辯護律師歐姆（Eugene Ohm）在法庭文件中表示：「艾倫被迫坐在一個上鎖的籠子裡，並被施以五點式束縛，只能透過電話（而且僅有一部）與律師溝通。律師們則被迫坐在開放的大廳區域，旁邊有監獄人員及其他律師站立，能夠聽到律師一方談話的全部內容。」聯邦調查局週一提交的文件披露了更多關於飯店襲擊計畫的細節，艾倫於4月6日為自己預訂了該場活動舉辦地點希爾頓飯店的房間，而該活動通常在嚴密安保下舉行。他從加州搭乘火車跨越大半個美國前往，並在晚宴前一天入住，房間預訂時間為整個週末。