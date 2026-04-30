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▲昔日的甜蜜愛侶粿粿（左）與范姜彥豐（右），如今因婚變撕破臉，只能對簿公堂，目前官司告一段落。（圖／翻攝自范姜彥豐臉書）

藝人范姜彥豐、粿粿與王子（邱勝翊）的侵害配偶權官司日前宣判，法院判定被告粿粿與王子須連帶賠償100萬元。雖然雙方身分引發高度關注，但判決書中並未如外界預期出現「露骨對話」或「鹹濕描述」。知名律師「法老王」王至德在臉書上分析指出，此案能獲賠百萬且內容隱匿，關鍵在於被告採取了訴訟策略上的「全數認諾」。王至德律師解釋，本案判賠金額高達100萬，遠超一般實務判決金額，通常落在20至40萬。法官之所以跳過繁雜的證據攻防直接判賠，是因為粿粿與王子在訴訟中選擇了全數認諾。所謂「認諾」，法律術語意指被告承認並接受原告的所有請求。王至德指出，因范姜彥豐手握關鍵證據，被告深知輸定了，與其反抗被外界批「賺多卻不賠」，不如全盤接受以求止血，「這在法律實務上也被視為犯後態度尚佳，有助於簡化訴訟程序。」除了賠償金額，外界最關心的是為何判決書中「隱匿」了親密互動細節。王至德透露，在訴訟過程中，粿粿與王子曾請求不公開判決，雖然范姜彥豐拒絕，但法官最終裁定：王至德點評，這項做法在實務上相當正確。由於粿粿與范姜彥豐育有幼女，法官考量名人案件易被翻閱傳閱，若將鹹濕、露骨的對話永久留存在網路上，對小孩而言是二度傷害。隱匿處理並非保護被告，而是，這是司法在處理家庭糾紛時的柔性考量。王至德律師補充，在一般的侵害配偶權案件中，即便有牽手、親密動作照片，若無發生關係之鐵證，判賠金額通常僅在5萬元以下。本案能判賠百萬，除雙方社會地位高、認諾因素外，也與原告掌握的證據強度有關。他同時感嘆，社會對外遇事件的男女主角存在差別待遇，粿粿未來恐面臨「工作全失、必須另覓出路」的困境，而王子則可能在潛伏一陣子後有機會東山再起，這也是演藝圈處理醜聞的現實殘酷面。