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報稅「房屋租金支出」最高可省9000元！年收入100萬試算結果

小明減去扣除額後應該繳稅27700元（現在查到的數字），但如果加上房屋租金支出扣稅，可以再省9000元，小明今年只要繳稅18700元，非常有感減稅！

▲以年收入100萬的單身族來看，如果可以申報「房屋租金支出」特別扣除額，將可以減稅9000元差很大！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

「房屋租金支出」可報稅差很大！第二年上路小資族集體出手

民眾如果可以申報這條扣除額，至少就能省稅6000元至9000元

「反正我今年剛好5月底到期，我直接就給他報下去，逃漏稅房東給我下去」、「今年6月中正好要搬走了，直接報稅報起來，這個政策根本可以導正租屋環境」、「如果你最近就要搬家，就給他報稅報下去！根本不用怕被漲租跟趕走」

▲房屋租金支出可列為特別扣除額上路第二年，越來越多租屋族了解該規定，決定今年硬著頭皮報稅，引爆社群討論。（圖／NOWNEWS資料照）

逃漏稅的房東恐怕踢到鐵板！國稅局認證：報稅不需要經過同意

房東不得禁止房客申報租賃支出，如果房東向房客約定不許報稅，就屬於違法，而且就算約定也無效。

不僅會被要求補繳漏報的所得稅，還可以追溯查核最多5至7年，並依法處以逃漏稅的罰鍰。

▲逃漏稅的房東今年可能會面臨租客開始申請「房屋租金支出」減稅而被國稅局找上門。（示意圖／Pixabay）

一年一度綜所稅申報將在5月1日開跑，許多人最近查完今年要繳的稅額之後，都在找到底什麼可以列為扣除額來節稅，其中最讓人頭痛的就是「房屋租金支出」去年起雖然可以拿來折抵稅金，但很多人完全是看得到吃不到，因為太多房東根本都在逃漏稅，不要說是報稅，連租屋補貼都沒辦法。由於有了去年的經驗，今年不少小資族也不想忍了，在社群號召民眾：「直接報稅讓逃漏稅房東被查！頂多就是搬走，讓這個政策導正租屋環境。」引爆廣大迴響。從去年開始，租屋族在報稅時，就可以將「房屋租金支出」從列舉扣除額變成「特別扣除額」，這讓適用於標準扣除額的租屋族，可以額外扣除房租的支出，且每戶每年最高扣除額從過去的12萬元提高至18萬元。這項政策完全可以造福到那些被課稅5%小資族、無殼蝸牛族假設今天小明年收入為100萬元且單身，月租15000元的台北套房，一年的租金支出是18萬元，這時候就可以列入「特別扣除額」中，以被課稅5%的級距來看，然而依照現在租屋族的租金幾乎都落在10000元至15000元之間來看，，在去年首度上路時，許多民眾對該政策都不是很了解，今年社群對於這項規則有更多的討論，不少人也才知道自己去年多繳稅，但也有許多人表示：「房東就逃漏稅不給報稅、租補有什麼辦法？」結果今年租約在五月、六月到期的小資族完全沒在怕表示：、「我今年也要報稅了，我這邊月租17000也是可以折9000的，平常都不能租補了稅金一定要省」。根據國稅局的說明，房客完全不需要經過房東同意，就可以直接將房屋租金支出拿去報帳，根據《住宅租賃契約應約定及不得約定事項》規定，也就是說，如果你現在是逃漏稅的房東，長期不讓租客租補的房東，該新政策在上路第二年有越來越多人了解之後，今年非常有可能會踢到鐵板有一波反噬，當越來越多人直接去報稅時，你會被國稅局找上門，只能說完善的租屋環境，房客除了按時繳交房租、善待房子之外，房東本身也應該乖乖繳稅不要鑽漏洞，讓房客享有本來就被法律保障的權利。