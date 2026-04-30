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▲王子（右）、粿粿（左）對范姜彥豐的主張全數認諾、完全承認。（圖／IG@meigo.c）

王子（邱勝翊）與粿粿的婚外情官司判決書於今（30）日正式公開，雖然被告雙方採取「全認諾」態度導致細節精簡，但判決書中一項關鍵鐵證卻引發熱議，指出兩人在出軌過程中「毫不避諱周遭親友知悉」，親密關係早已被身邊友人察覺，讓外界將焦點再次轉向2025年4月的美國行親友團，包括簡廷芮、胡釋安、王品澔等人在內，遭質疑可能全員目睹甚至知情，而胡釋安過去「借房子」一事也再度成為討論焦點。根據判決書記載，范姜彥豐主張王子與粿粿自美國返台後往來日益頻繁，不僅多次同進同出，也出現超越一般朋友界線的親密舉動，且完全不避諱讓身邊的人知情，造成原告精神上巨大的痛苦。網友紛紛揣測，當時「美國行」同行友人，在長達數日的朝夕相處下，是否早已察覺異狀卻選擇集體保持沉默。過去曾有報導指出，胡釋安不僅參與過美國行，更曾在粿粿要處理離婚事宜時，大方出借自家房產供粿粿居住，當時被外界懷疑是「出軌掩護者」。對此，胡釋安曾公開喊冤，宣稱對於婚外情一事完全不知情，是在事後經透過范姜彥豐才得知，在知悉後也已立即請粿粿搬離、並停止任何協助。隨後范姜也現身闢謠，「懇請大家理性面對此事，安安已私下向我說明致歉，我也理解他的處境，希望不再讓身邊的無辜朋友受到波及」。然而，隨著法院定調兩人「毫不避諱周遭親友」，胡釋安當時的澄清說法顯得頗為尷尬，不少網友調侃：「難道是大家都看出來了，只有他被蒙在鼓裡？」至於同行的簡廷芮、王品澔，在事件爆發後大多採取低調態度，未正面回應是否察覺王子和粿粿的曖昧關係。不過范姜彥豐當時已在在第一時間退追蹤簡廷芮、王品澔，再加上如今判決書認證王子和粿粿婚外情毫不隱瞞親友，簡廷芮、王品澔究竟是否為知情不報的共犯，再度成為網友熱議的焦點。而晏柔中則早在出軌風波剛爆出、被質疑是否已知情時，范姜彥豐就已經留言替好友澄清：「孟霖、柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」最終法院裁定，由於王子與粿粿（判決書代號 B01、B02）對原告主張選擇全數「認諾」，承認破壞婚姻事實，判賠范姜彥豐新台幣100萬元。雖然判決書因認諾處理而未揭露外界期待的大量細節，但「毫不避諱周遭親友知悉」一詞已成為重擊兩人演藝形象的鐵證。