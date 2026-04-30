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三商炸雞勞動節送優惠！「酥炸翅腿」買一送一、12塊桶餐48折

▲三商炸雞勞動節提供翅腿買一送一與分享桶餐折扣，並加碼會員點數回饋。（圖／三商炸雞提供）

🟡勞動節限定炸雞優惠

▲三商炸雞「酥炸翅腿買一送一」打5折，內用、外帶特惠價149元。（圖／三商炸雞提供）

🟡感恩季分享餐優惠

▲三商炸雞「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」內用、外帶特惠價399元，平均每塊炸雞約33元。（圖／三商炸雞提供）

肯德基炸雞優惠一次看！從勞動節爽吃到母親節

🟡經典炸雞＋蛋撻組合

▲肯德基6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元，約83折。（圖／肯德基提供）

🟡多人分享餐優惠

▲肯德基新品「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」特價488元，約66折。（圖／肯德基提供）

🟡桶餐升級優惠

▲肯德基5塊雞桶餐優惠299元，免費升級青花椒口味。（圖／記者蕭涵云攝）

迎接5月1日勞動節，不少速食品牌搶攻連假商機推出優惠活動。三商炸雞主打「酥炸翅腿」買一送一，149元就能帶走兩份，「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」外帶優惠價399元，並同步推出加重20%的酷樂雞腿，提升整體份量與口感，滿足享受加倍。肯德基則祭出「6炸雞＋6蛋撻」399元、「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒」488元與桶餐升級方案等多款優惠，最低55折起，使用預訂快取再享加1元送4塊雞塊，讓民眾在節日期間能用更親民價格大啖炸雞與甜點。三商炸雞祭出勞動節優惠，同時搭配「感恩季」活動自4月29日至5月27日登場。自即日起至5月4日推出「酥炸翅腿」買一送一，原價298元，內用、外帶特價149元，等同半價入手。主打金黃酥脆外皮與多汁肉質，一口咬下香氣濃郁，令人食指大動。「6隻酷樂雞腿桶＋6塊炸雞」也同步推出優惠，人氣品項「酷樂雞腿」全面加重20%，原價840元，內用、外帶享特價399元，整桶共12塊炸雞，平均每塊約33元，適合聚餐或家庭共享。不論是單吃還是多人分食，都能以低價格享受現炸熱騰騰的風味。此外，三商i美食APP會員於5月1日當天還有加碼回饋，單筆消費滿250元並完成會員入卡，可額外獲得10點紅利點數，點數可於後續消費折抵使用，提升整體回饋效益。另一邊，肯德基也針對勞動節至母親節檔期推出「開心聚 就醬吃」系列優惠，主打多款套餐折扣，從4月28日起分階段上線，最低打到55折優惠價。肯德基提醒，以上優惠為外帶限定，且僅於非早餐時段供應，炸雞部位不提供挑選，數量有限售完為止，實際商品以門市供應為準。