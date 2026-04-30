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菲律賓眾議院司法委員會一致認定，針對副總統莎拉的彈劾案已具備「相當理由」，案件將送交眾議院全院表決；若闖關成功，下一步就會進入參議院審理。對早被視為2028年總統熱門人選的莎拉而言，這不只是法律攻防，更可能改寫菲律賓下一場總統大選版圖。菲律賓眾議院司法委員會4月29日以53票一致通過，認定兩項彈劾訴狀所列指控具備追究基礎，內容包括涉嫌濫用公款、累積來源不明財富，以及對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和其家人、盟友發出威脅。委員會接下來將把兩案合併，送交眾議院全體會議表決。依菲律賓憲法程序，若眾議院至少1/3議員支持彈劾案，案件將移交參議院審理。若最終遭定罪，莎拉（Sara Duterte）可能被解除職務，並被禁止再擔任公職，這將直接衝擊她角逐2028年總統大選的可能性。這場彈劾風暴源自莎拉與小馬可仕政治同盟破裂。兩人曾在2022年大選聯手勝選，但近年因政策、權力布局與杜特蒂家族政治路線分歧，關係急速惡化。莎拉去年在深夜記者會中聲稱，若自己遭遇不測，已安排人對小馬可仕採取行動，事後她稱言論遭誤解；菲律賓國家調查局則認為，相關言論可能涉及煽動叛亂與嚴重威脅。前參議員、現任眾議員德利馬（Leila de Lima）在委員會投票前表示，現有資料已足以讓程序繼續往前推進，並指莎拉涉及「來源不明財富」與威脅國家憲政秩序。莎拉則否認不法，拒絕出席眾議院聽證，並表示若案件進入參議院審理階段，才會正式回答相關問題。這起案件也讓杜特蒂家族承受更大壓力。莎拉的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因「掃毒戰」相關指控，正面臨國際刑事法院審理；如今莎拉彈劾案再往前一步，菲律賓政壇從小馬可仕陣營到杜特蒂家族的對立，恐怕會一路延燒到2028年總統大選。